Okul sıralarında istihdam şansı Teknoloji kahramanları üniversitede yetişiyor

Uygulamaya ilişkin bilgi veren Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, "Öğrencilere kampüste ofisler sağlıyoruz. Firmalardan gelen yetkililer öğrencileri seçip yetiştiriyorlar, eğitim veriyorlar. Öğrenciler stajın ardından işe giriyor. Böylelikle hem sektörü deneyimliyorlar hem de tecrübe ediniyorlar. Mezun olup gittiklerinde ilk 6 ay öğrenmeyle geçiyor. Süreçleri kısaltıyoruz" dedi.





Öğrenci Selim Yener (23): Projeyi okulumuzun kariyer birimi duyurusunda gördüm. 8 hafta eğitim aldık. Siber güvenlik, veri analizi gibi konularda bilgi edineceğimizi öğrendik. Sektördekilerden eğitim görmek bizim için ufuk açıcı. İşe alım, mülakat süreçlerini başarıyla tamamladım. Staj yapıyorum.

Eray Tunç (23): Her şey güzel, verimli geçiyor. Staja kabul edilenlerdenim. Geleceğimizi şekillendiriyoruz.





Pınar Ertaş(24): Eğitimlerin ardından işe alım süreci gerçekleşti. Sektörle ilgili deneyim elde ediyoruz. Burada çalışmak beni iş hayatına 1-0 önde başlatacak. Okuldaki eğitimleri gerçek hayatta uyguluyoruz.

Barış Atasoy (22): Kendimi geliştirerek rakiplerimin önüne geçeceğimi düşünüyorum. Üniversite bünyesindeki çalışma bizim için çok kıymetli.