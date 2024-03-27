Okullar kalem işi ile süslenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geleneksel Türk sanatlarından olan kalem işi sanatını "Kalemkâr Okullar" projesiyle gün yüzüne çıkaracak. Proje ile okul mimarilerinde Türk-İslam motifleri görünür hâle getirilecek. Uygulama hakkında bilgi veren Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, "Kalem işi sanatı ile süslenerek tarihten günümüze ulaşan eserler, ülkemizin en önemli kültürel miraslarından sayılıyor. Eserler sadece dekorasyon değil aynı zamanda bir dönemin belgesi ve kültür belleği olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda geleneksel Türk İslam mimarisinde kullanılan kalem işi süsleme sanatının modern okul mimarisinde yer alması, gelecek nesillere bu sanatın ve içinde barındırdığı huzur kültürünün aktarılmasında önemli rol oynayacak" dedi.