Önlem Eş Anlamlısı Nedir? Önlem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Önlem kelimesi Türkçe biz sözcük olup önlemek fiilinin türetilmesi ile ortaya çıkmıştır. Tarihte bu kelimenin geçtiği ilk kaynak 1935 yılında çıkan Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu olarak görülmektedir. Bu sözcük yeni Türkçeye yani Türkiye Türkçesine ait bir sözcüktür.

ÖNLEM EŞ ANLAMLISI

Önlem kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilecek bir sözcük vardır. Önlem eş anlamlısı Türk Dil Kurumunca tedbir olarak belirtilmiştir. Yani önlemin eş anlamlısı tedbir kelimesidir. Tedbir kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapçada "dbr" kökünden türeyen "tadbir" sözcüğünden alıntıdır. Bu kelime bir işin arkadaşına düşme, tasarlama ya da planlama anlamı taşımaktadır. Aşık Paşa'nın 1330 yılına ait Garib-name'sinde "gör ne reey ü tedbir eyler Müşteri" şeklinde geçmektedir.

ÖNLEM NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ÖNLEM TANIMI

Önlem kelimesinin önlemek fiilinden türetildiğinden bahsetmiştik. Bu türemenin nasıl olduğu herkesin merak konusu. Dilimizin üretken bir dil oluşunun altında yatan sebeplerden birisi yapım ekleridir. Kelimelerin köklerine ve gövdelerine gelen bu ekler ile kelimeler yeni anlamlar kazanırlar. Türkçede bulunan yapım ekleri dört çeşittir: isimden fiil yapma ekleri, fiilden fiil yapma ekleri, isimden isim yapma ekleri ve fiilden isim yapma ekleri. Önlem kelimesi önlemek kelimesinin sonuna –m yapım ekinin gelmesi ile türemiştir. Bu ekin başlıca işlevi söz konusu fiil ile ilgili bir durumu, işi ya da hâli ifade etmek, o durumdan doğan nesne, varlık, yer gibi türlü isimleri üretmektir.

Önlem kelimesini Türk Dil Kurumu kötü ya da yanlış bir şeyi önleyecek yol olarak tanımlamıştır. Bu kelimeyi cümle içinde kullanmak isteyen bir kişi "Mevsim geçişlerinde sağlığımızı tehlikeye atmamak için gerekli önlemleri almamız gerekir." şeklinde kullanabilmektedir.