Ortak sınavlar tamamlandı... Puanlamaları gönüllü öğretmenler yapacak

Açık uçlu soruların yer aldığı ülke genelindeki ikinci ortak sınavlar tamamlandı. Aralık ayında 6 ve 9'uncu sınıflarda çoktan seçmeli sorularda ortak yazılı sınavlar yapıldı. 26-27 Mart tarihlerinde ise yine 6 ve 9'uncu sınıflarda sınıflarda ikinci sınavlar gerçekleştirildi. 6' sınıf matematik, 9'uncu sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluştu. 6'ıncı sınıf Türkçe dersi sınavında ise 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu soru yer aldı. Çoktan seçmeli soruların optik puanlaması il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılırken, 2 açık uçlu sorunun puanlaması ise 81 ilden uygulamaya katılan gönüllü öğretmenler tarafından yapılacak. Puanlama 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

CEVAPLAR İKİ KEZ OKUNACAK

6'ıncı sınıflarda Türkçe sınavına 1 milyon 200 bin öğrenci katıldı. Açık uçlu sorularda Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir sınav yapıldı. Öğrencilerin cevap kâğıtları il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince taranarak yazılıma yüklenecek. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar, öğrenci bilgileri gözükmeyecek şekilde puanlayıcı öğretmenin önüne gelecek ve öğretmen puanlama anahtarına göre öğrenci cevabını puanlayacak. Aynı öğrencinin cevabı başka bir ildeki öğretmen tarafından bir kez daha puanlanacak ve iki öğretmenin aynı puanı vermesi durumunda öğrencinin puanı belirlenmiş olacak. İki öğretmenin farklı puan vermesi durumunda ise öğrencilerin cevabı soruları hazırlayan ekipte yer alan üst puanlayıcı tarafından puanlanacak.