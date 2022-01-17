Özbekistan Hangi Kıtadadır? Özbekistan Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Semerkant ve Buhara gibi tarihi şehirleriyle bilinen ülke olan Özbekistan, İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle de Orta Asya'da dikkat çeken ülkelerden biriydi. Kültürel ve geleneksel zenginliğine sahip olan ülke, dört UNESCO Dünya Mirası ile altı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine sahiptir. Türkler başta olmak üzere tüm dünyanın görmesi gereken önemli bir ülke olan Özbekistan pek çok eseriyle de zihinlerdeki kalıcığını korumaktadır. Peki, Özbekistan hangi kıtadadır? İşte, Özbekistan hakkında tüm detaylar...

Özbekistan hangi kıtada?

3500 yıl öncesine dayanan bir geçmişi olan ve geçmişteki tarihi dokusunu günümüzde ilk günkü gibi koruyan Özbekistan Asya kıtasında bulunmaktadır.

Özbekistan Dünya'nın hangi bölgesinde?

447.400 km²lik bir yüzölçümüme sahip olan Özbekistan, pek çok ilim insanın yetişmesine vesile olmuş bir Orta Asya ülkesidir. Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'a komşu olan ülkenin yüzde 96'sı Müslümandır.

Özbekistan hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Orta Asya kıtası üzerinde bulunan ve Türk Devletleri'nden biri olan Özbekistan pek çok önemli nehirlere de sahiptir. Orta Asya'nın en büyük nehirlerinden biri olan Ceyhun Nehri de Özbekistan topraklarından geçerek Aral gölüne suyunu boşaltır. Dünya'nın dördüncü Asya'nın ikinci en büyük gölü olan Aral, Özbekistan sınırları içerisinde de en büyük göl olma özelliğine de sahiptir. Ayrıca Seyhun nehri de Özbekistan sınırları içerisinden geçmektedir.

Özbekistan hangi yarım kürede yer alır?

Özbekistan Orta Asya'da bulunan bir ülke olması nedeniyle kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir. Konumu itibari ile denize kıyısı olmayan ülke, kura çöl ile karasal soğuk iklim hakimdir.