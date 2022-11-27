Özel gereksinimli öğrenciler öğretmen bekliyor

Yurt genelinde 3 bin 200'ü aşkın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde devlet desteğiyle tamamen ücretsiz eğitim alan yaklaşık 500 bin öğrenci yeni öğretmenlerini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl gerçekleştirdiği 20 bin öğretmen atamasıyla sektörde çalışan birçok öğretmenin kamuda göreve başladığını belirten Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Said Örnek, "Merkezlerimizde ciddi bir öğretmen açığımız var. Milli Eğitim Bakanımıza sözümüz, Özel Eğitim Alanı Uzman Öğretici kurslarımız açılırsa bu yıl 10 bin öğretmeni istihdam edeceğiz" dedi. Örnek, "Cumhurbaşkanımızın sosyal devlet anlayışıyla merkezlerimizde hizmet verdiğimiz 800 bin öğrenci mezun oldu, 500 bin öğrenci de ücretsiz eğitim almaya devam ediyor. Tüm masrafları devletimiz karşılıyor. Öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine en uygun şekilde eğitim verip sosyal hayata kazandırılması için hizmet veriyoruz" dedi. Örnek, "Özel gereksinimli öğrencilerimize eğitim veren birçok öğretmenimiz, son yapılan öğretmen atamalarının ardından kamuda görevlendirildi. Yurt genelindeki merkezlerimizde ciddi bir öğretmen açığı var. Pekiştireç kullanarak sürekli eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimiz var. Açığı kapatmak için Özel Eğitim Alanı Uzman Öğretici Kursu açılmasını bekliyoruz. Bakanlığımızın bu yöndeki bir adımı sorunumuza can suyu olacaktır" diye konuştu.