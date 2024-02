Özel okullara teşvik yeniden gündemde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner "2014-15 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiğimiz ve 2018'de de son yerleştirmenin yapıldığı yıllarda 365 bin öğrenciyi doğrudan eğitim öğretim desteği kapsamına alındı" dedi. Güner, teşvik uygulamasının yeniden başlaması için çalışmalar yapıldığını, ikili eğitim yapan devlet okullarından özel okulların kontenjanlarını dikkate alarak öğrenci yerleştirmesi yapılabileceğinin altını çizdi.





OKULLARA KAPATMA UYARISI

Güner Türk milli değerlerinden uzak eğitim yapan ve etkinlik düzenleyen okullara "kapatma" uyarısı yaptı. Güner; "Çocukların geleceğe güçlü bakabilmeleri güçlü adımlarla yürüyebilmeleri için Türk kimliğinin, Türk medeniyetinin, Türk İslam medeniyetinin ne olduğunu tarihsel birikiminin ne olduğunu çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Yeni dönemde eğitim sistemimiz içerisinde bu farkındalığı mutlaka çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor" dedi.

Güner okullara şu uyarılarda bulundu:

-YAZILAN YAZILAR YETMEDİ: Bununla ilgili yazılar da yazdık ama yazılar yetmiyor arkadaşlar. Bu hususta her birimizin topyekûn çok farkında, sinerjik olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Evet, çocuklarımızın dünyanın yaşayacakları koşula göre mutlaka iyileştirmesi gerekiyor. Ama bu noktada milli kimliğin, milli benliğin korunması, gözetilmesi bizim çok önemlisi. Çok önemli bir hususumuz.



-ATATÜRK 44 OKULU KAPATTI: Kendi okullarımızda çocuklarımızı kendi medeniyet çizgimizin dışına taşıma gibi bir zaafa düşersek o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında yapmış olduğu çok değerli bir işlevi gündeme almak, hatırlatmak gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1924 yılında Türk kimliği, Türk anneanneleriyle doğrudan tezat oluşturan, çocukların dış bağlantılarla adeta bir değiştirme mekanizmasıyla sistemin dışına çeken, burada efendi olacağına başka yerde adeta sistemin bir parçası haline getiren, dış bağlantılı 44 okulu tek bir kararla kapatarak, faaliyetine son verdi arkadaşlar.



-KAPATMAYI AKILDA TUTMAK: Dolayısıyla bizler insan boyutunda gelip geçiciyiz ama devletimiz ve bakanlığımız baki olarak bu çerçevede bakanlığımızın politikalarıyla yürüte ısrar eden paydaşlarımız olursa, o zaman biz de devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu bu değerli faaliyeti aklımızda tutmak durumunda kalacağız, kalmalıyız zaten.



-YILBAŞI GÖNDERMELERİ: Bir diğer husus da bununla bağlantılı arkadaşlar. Bizim ne kadar çok sosyal etkinliğimiz, ne kadar kültürel zenginliğimiz olursa bu bizim için değer. Kulüp çalışmalarına kadar bilim, sanat, edebiyat, spor alanlarındaki çerçeve oldukça geniş ve kapsamlı. Bu bağlamdaki tüm çalışmaları destekliyoruz. Öncüsü olmaya da zaten razıyız.



-OKULLARDA İSTEMİYORUZ: Tarih ve kültürel kimliğimizle alakası olmayan, belli pagan kültürüne kadar uzanan belli bayramları ya da etkinlikleri okulların içerisinde bir faaliyet olarak görmek istemiyoruz. Bu konudaki duruşumuz gerçekten çok net. Sizlerden bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Yurt dışından gelen, özellikle İngilizce kaynaklı ders kitaplarının içeriği, kendi basıldıkları ülkenin kültürel kodlarıyla ilişkili olabilir arkadaşlar. Biz onlara de saygı duyarız. Her kültüre, her inanca saygı duyarız.