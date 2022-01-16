Özel okullarda nisana kadar indirimli fiyat

1 milyon 310 binden fazla öğrencinin velilerini ilgilendiren özel okullara zam konusu netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladıklarını açıklamıştı. Özel okullar 2022-2023 eğitim öğretim yılı için fiyatlarına yüzde 36'nın üzerinde zam yapamayacaklar. Okullar yeni fiyatlarını mayıs ayına kadar açıklamak zorunda. Aksi takdirde bir önceki yılın fiyatları geçerli olacak. Bu arada özel okullar gelecek yıl için erken kayıt dönemini başlattı. Nisan ayına kadar devam edecek dönemde kayıt yaptıran ya da yenileyenlere bir önceki yılın öğrenim ücretleri üzerinden yüzde 8 ila 25 oranında zam uygulanıyor. Kayıt ne kadar erken yapılırsa zam oranı o kadar düşük oluyor.
Ayrıca özel okullar, KDV indirimi yapılmasını talep ediyor. Türkiye Özel Okullar Derneği
(TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, "KDV indirimi okula verilen bir destek zannediliyor, ancak direkt veliye yansıyan bir avantajdır" dedi. KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi gündemde. KDV düşerse gelecek yıl için kayıt yaptıran velilere ücret iadesi yapılacak.