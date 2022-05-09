Pandemi döneminde ürettikleri ürünlerde 5 milyon TL ciro yaptılar

Organize Sanayi Bölgesinde 10 yıl önce eğitim-öğretime başlayan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bugün itibariyle 13'i kız olmak üzere 480 öğrencisi bulunuyor. Endüstriyel Otomasyon, Metal Teknolojileri, Makine Teknolojileri gibi alanlarda öğrencilerine hizmet veren okulda 46 öğretmen ve idareci bulunuyor. Birçok alanda ülke ekonomisine katkı sunan ve sürekli olarak üretimi en planda tutan okula, pandemi döneminde de önemli bir görev düştü.

İHTİYACI KARŞILAMAK İÇİN GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR

2020 yılının Mart ayında pandeminin başlamasıyla birlikte özellikle hastaneler başta olmak üzere birçok ürüne ihtiyaç duyuldu. Mesleki ve Teknik Liseler de bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırıp, ülke ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Bu okulların başında gelen Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, numune alma kabini, temazsız ateş ölçer, sensörlü dezenfektan, sosyal mesafe koruyucu, pedalla dezenfektan, siperlik gibi ürünleri ürütmeye başladı. İhtiyacı karşılamak için öğretmen ve öğrenciler gece-gündüz çalıştı.

5 MİLYON LİRA CİRO YAPILDI

Okul Müdürü Tayyip Sarı, üreten bir okul olduklarını söyledi. SABAH'a açıklamalarda bulunan Sarı, "Pandeminin başlamasıyla özellikle sağlık sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız başladı. Birçok projenin AR-GE çalışmalarını öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin çalışmaları ile birlikte kısa sürelerde yapıp, üretimin için harekete geçtik. Başta sağlık kuruluşlarımız olmak üzere, resmi kurumlarımıza da ürünlerimizi gönderdik. Çok yoğun bir süreç yaşadık. Hem ülkemizin ihtiyaçlarımızı karşıladık, hem de ekonomimize katkı sağladık. Ürünlerimizi ülkemizin birçok noktasına gönderdik. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanımız ve İl Milli Eğitim Müdürü'müzde bize çok büyük destek oldu. Pandemi döneminde yaklaşık olarak 5 milyon TL ciro yaptık" dedi.

OKULDAN BİTTİKTEN SONRAKİ GÜN İŞE BAŞLIYORLAR

Öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim gördüğünü anlatan Sarı, "Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Okulumuzdan mezun olacak bir öğrencimiz alanına göre istediği ve ihtiyaç duyulan yerde okulu bittikten ertesi gün işe başlayabiliyor. Öğrencilerimiz nerede çalışacağım düşüncesine girmiyor. Şuan için öğrencilerimiz okulda ortalama 3 bin TL civarında bir maaş alıyor. Bu oran yaz dönemlerinde tam gün çalıştıklarında 4 bin-4 bin 500 TL'lere çıkabiliyor. Ailelerinden para almadan kendi kazancıyla hem okuyor hem de çalışıyor, hem de kendisini geliştirebiliyor" diye konuştu.