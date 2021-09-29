Pay Eş Anlamlısı – Pay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Günlük hayatta, hukukta, seçimlerde, adli meselelerde, siyasette kısacası her alanda yoğun olarak kullanılan sözcükler arasında "pay" kelimesi yer alıyor. Sıkça tercih edilmesi nedeniyle de "pay eş anlamlısı" yoğun olarak araştırılıyor. Pay kelimesine yakın anlam taşıyan ya da eş anlamlısı olan sözcüğü tespit için eş anlamlı kelimeler sözlüğüne başvuruluyor. Buna göre, pay kelimesinin eş anlamlısı nedir, yerine hangi sözcük kullanılmalıdır? İşte, her alanda sık kullanılan pay sözcüğü eş anlamlı kelimesi...

PAY KELİMESİ NE DEMEK? PAY KELİMESİ TDK ANLAMI

Pay kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK'ye göre pay kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse

- Eşit bölüm

- Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan para, marj

- Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane aldığını gösteren sayı

PAY KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Bunu beş pay yapın.

- 1/2 kesrinin payı 1 sayısıdır.

PAY KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- pay bırakmak

- pay biçmek

- pay çıkarmak

- pay etmek

- payına düşmek

- payını almak

- pay vermek

PAY KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

pay senedi, arsa payı, aslan payı, aşınma payı, dikiş payı, ham payı, kardeş payı, kâr payı, katkı payı, kıl payı, makas payı, sus payı, yıpranma payı, kendi payına