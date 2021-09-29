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Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:25 Son Güncelleme: 29.9.2021 16:25

Pay Eş Anlamlısı – Pay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Pay Eş Anlamlısı – Pay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Gerek hukuk alanında, gerek Kurban gibi ibadetlerde, pay kelimesinin hem teknik olarak hem de konuşma dilinde kullanımı oldukça yaygındır. Bu sebeple de pay eş anlamlısı, hem ilgili meslek grupları hem öğrenciler, hem de vatandaşlar tarafından pek çok kez merak konusu oluyor. Türkçe sözlükler ve TDK sözlüğündeki tanımlar, bu durumda yardıma yetişiyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, pay kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, pay kelimesi ile aynı anlama gelen Türkçe'deki sözcük ve tanımları yer alıyor. İşte, pay eş anlamlısı ve pay etmek ile ilgili örnek cümleler...

Günlük hayatta, hukukta, seçimlerde, adli meselelerde, siyasette kısacası her alanda yoğun olarak kullanılan sözcükler arasında "pay" kelimesi yer alıyor. Sıkça tercih edilmesi nedeniyle de "pay eş anlamlısı" yoğun olarak araştırılıyor. Pay kelimesine yakın anlam taşıyan ya da eş anlamlısı olan sözcüğü tespit için eş anlamlı kelimeler sözlüğüne başvuruluyor. Buna göre, pay kelimesinin eş anlamlısı nedir, yerine hangi sözcük kullanılmalıdır? İşte, her alanda sık kullanılan pay sözcüğü eş anlamlı kelimesi...

PAY KELİMESİ NE DEMEK? PAY KELİMESİ TDK ANLAMI

Pay kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. TDK'ye göre pay kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
- Eşit bölüm
- Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan para, marj
- Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane aldığını gösteren sayı

PAY KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Bunu beş pay yapın.
- 1/2 kesrinin payı 1 sayısıdır.

PAY KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- pay bırakmak
- pay biçmek
- pay çıkarmak
- pay etmek
- payına düşmek
- payını almak
- pay vermek

PAY KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

pay senedi, arsa payı, aslan payı, aşınma payı, dikiş payı, ham payı, kardeş payı, kâr payı, katkı payı, kıl payı, makas payı, sus payı, yıpranma payı, kendi payına

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Pay Eş Anlamlısı – Pay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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