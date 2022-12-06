Pedagojik formasyon seçmeli ders olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında öğretmen adaylarına formasyon müjdesi vermişti. Erdoğan "Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, 3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık" dedi. Peki bu karar kimleri ilgilendiriyor? Detayları neler? Formasyon eğitimini kimler nasıl alabilecek? Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar konuyla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtladı. Özvar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencilerimize müjdesi oldu. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızla geçen hafta konuştuğumuz üzere bu hafta çalışmalara başladık" dedi. İşte pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları:Formasyon eğitimi, eğitim fakülteleri dışında öğrenim gören, fen-edebiyat fakülteleri gibi mezun olduktan sonra öğretmen olmaya uygun lisans öğrencilerini ilgilendiriyor. Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkânı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek.Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler bu dersleri alıyor. Ancak öğretmenlik hakkı verilen diğer fakültelerdeki lisans öğrencileri öğretmen olmak isterlerse mezun olduktan sonra ayrıca bir pedagojik formasyon eğitimi alıyor.Öğrencilerimiz artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken, mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz.Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 ve 4'te de olabilir. Ama aynı dersleri 4 seneye yaymak suretiyle de planlayabileceğimizi düşündük.Öğrenciyken mezun olmadan alınabilecek pedagojik formasyon eğitimlerini en kısa zamanda başlatacağız. Öğrencilerimizin hangi sınıfta olurlarsa olsunlar pedagojik formasyon eğitimine bir şekilde başlayabilmelerini istiyoruz. Bu konuda teknik ayrıntılar var. Bunların her birini masaya yatırdık, şu anda onları birlikte değerlendiriyoruzÖğrencilerimiz eğitim öğretimleri devam ederken bu pedagojik formasyon eğitimini tamamlayacaklar. Dolayısıyla öğrencilerimiz, sene kaybı yaşamadan öğrencilik yıllarında bu eğitimleri alabilecekler.Mezun olup bu eğitimi almamış öğrenciler için de ayrı formüller üzerinde duruyoruz. Bütün üniversitelerimiz formasyon eğitimi konusunda gerekli çalışmaları başlatacaklar. Biz mevzuat altyapısını hazırlayacağız. İlgili paydaşlarımızın görüşünü alarak genel çerçeveyi belirleyeceğiz.Pedagojikformasyon eğitiminin 60 kredi civarında olduğunu söyleyen Özvar "Bu da ciddi bir ders saati anlamına geliyor. Toplamda bir lisans öğrencisinin 4 yılda 240 kredi aldığını düşünecek olursak 60 kredilik bu formasyonun bir şekilde sınıflara taksim edilebilmesi gerekiyor. Bu da ciddi bir çalışmayı gerektiren bir süreç. Biz bu süreci öğrencilerimiz mağdur olmadan, aynı zamanda üniversitelerimizle bu süreci eğitim öğretim kalitesinden ödün vermeyecek şekilde öğrencilerimizin en iyi yetiştirilebilecekleri bir formatta yürütülmesini istiyoruz" dedi.