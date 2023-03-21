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Giriş Tarihi: 21.3.2023 11:30 Son Güncelleme: 21.3.2023 11:30

Pek Çok Nasıl Yazılır? TDK Pekçok Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede kullanılan bazı kelimelerin yazımı konusunda doğru bilinen yanlışlar olabilir. Bu kelimelerden biri de pek çok kelimesidir. Konu ile ilgili yapılan araştırmaların başında pek çok nasıl yazılır sorusu gelir. Bahse konu kelimenin ayrı ya da bitişik yazılması gerektiği konusunda ihtilaf söz konusudur. TDK pekçok doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda istifadenize sunduk.

Pek Çok Nasıl Yazılır? TDK Pekçok Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede kullanılan kelimelerin doğru yazımı ile ilgili ilk başvurulması gereken kaynak TDK sözlüğüdür. Bu kaynakta pek çok kelimesinin yazımı ile ilgili de aradığınız bilgi mevcuttur. Pek çok nasıl yazılır şeklinde internet ortamında yaptığınız araştırmada da karşınıza çok sayıda makale ve kaynak çıkacaktır. Bu kaynaklarda pek çok kelimesinin ayrı ya da bitişik yazımı ile ilgili de bilgi mevcuttur. TDK pekçok doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Pek Çok Nasıl Yazılır?

Pek çok kelimesinin yazımı ile ilgili sınavlarda da çok sayıda soru sorulur. Türkçe dersinin dilbilgisi konuları içinde pek çok kelimesinin kullanımı ile ilgili öğrencilere açıklayıcı bilgi verilir. TDK kaynaklarında pek çok kelimesinin ayrı yazılması gerektiği belirtilmiştir. Yazışmalarda söz konusu kelimenin ayrı yazılması gerekir.

  • Pek çok – doğru yazımı
  • Pekçok – yanlış kullanım

TDK Pekçok Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Pek çok kelimesinin yazımı ile ilgili tereddütte kalınan nokta bu kelimenin ayrı ya da bitişik yazılması ile ilgilidir. TDK bu anlamda aradığınız bilgiyi bünyesinde barındırmaktadır. Bu kaynak incelendiğinde pek çok kelimesinin ayrı yazılması gerektiği anlaşılır. Yani kelimenin "pek çok" şeklinde yazılması doğru kullanımıdır. Pek çok kelimesinin doğru kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını da inceleyebilirsiniz.

  • Pek çok kişi geldi dünyaya, hiçbiri de dünyada kalıcı olamadı.
  • Pek çok gelen oldu yanımıza, hiçbirine aracımızı satmadık.

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Pek Çok Nasıl Yazılır? TDK Pekçok Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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