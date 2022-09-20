Phaselis Antik Kenti Nerede? Phaselis Antik Kenti Hangi Uygarlığa Ait, Özellikleri Neler?

''Phaselis Antik Kenti hangi uygarlığa aittir?'' sorusunun cevabını arayanlar için hazırladığımız bu içeriğimizde ''Phaselis Antik Kenti Antalya'nın neresindedir, hikâyesi nedir?'' gibi diğer soruların da cevabını alacak. Ülkemizin en önemli güzelliklerinden bir tanesi olan Phaselis sahip olduğu özelliklerle daha gitmeden sizi kendine bağlayacak. Peki, Phaselis Antik özellikleri nelerdir, hikayesi nedir?

Phaselis Antik Kenti Nerede?

Phaselis Antik Kenti, Antalya'nın Kemer ilçesindedir. Antik Kent aynı zamanda Olimpos Beydağları Sahil Milli Park sınırları içerisinde bulunuyor. Kemer ilçe merkezine yaklaşık 12 km uzaklıktadır.

Phaselis Antik Kenti Hangi Uygarlığa Ait?

M.Ö 700'lü yıllarda Rodoslu Denizciler tarafından kurulan Phaselis Antik Kenti, sahip olduğu üç liman sebebiyle denizcilik anlamında stratejik bir öneme sahiptir.

Rodosluların inşa ettiği Phaselis Antik Kenti kısa süre sonra Perslerin kontrolüne geçmiştir. M.Ö 333 yılında ise Büyük İskender'in Anadolu'ya yaptığı seferlerle kontrolün Büyük İskender'e geçtiği bu topraklar bir süre sonra Likya Birliği kontrolü altına girmiştir.

Konumunun önemi ve bölgenin zenginliği sebebiyle kontrolü hızlıca farklı medeniyetlere geçen Phaselis Antik Kenti Romalıların da himayesi altına girdikten bir süre sonra kontrol artık Bizans'a geçmiştir. Bizans döneminde Bizanslıların piskoposluk merkezi haline gelmiştir.

Selçuklular ile birlikte Türklerin kontrolü altına giren Phaselis Antik Kenti, yapılarında çok katmanlı medeniyetlerin izlerini taşımaktadır.

Phaselis Antik Kenti Özellikleri Neler?

-Phaselis antik kentinin en önemli özelliklerinden biri döneminin en zengin liman kentlerinden biri olmasıdır. Bu yüzden sıkça akına uğramıştır.

-Sahip olduğu muhteşem doğal güzelliklerle yalnızca tarih severlerin değil doğaseverlerin de dikkatini çeken, hem doğasıyla hem hikâyesiyle ziyaretçilerini büyüleyen bir antik kenttir.

-Bazı kaynaklara göre Likya bazı kaynaklara göre ise Pamfilya Bölgesi topraklarında sayılmasının sebebi Phaselis Antik Kenti'nin bu iki bölgenin sınırında olması.

Peki, yolunuz Phaselis Antik Kenti'nde gidilmesi gereken yerler nelerdir?

İşte cevabı…

Phaselis Plajları

İçeriğimizde söylediğimiz gibi kentin 3 önemli limanı yani bugünkü kullanım amacıyla plajı bulunuyor. Kuzey liman, güney liman ve merkez liman ise plajların isimleri.

Phaselis Su Yolları

Şehrin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen bu su kemerleri döneminin şartları göz önüne alındığında tam bir mühendislik harikası.

Phaselis'in Roma Hamamları ve Latrina

Phaselis Antik Kenti'nde bulunan bu hamamların en büyük özelliği Roma hamamlarının ısıtma sistemleriyle alakalı önemli ipuçlar vermesidir. M.S yapıldığı düşünülen bu hamamları mutlaka görmelisiniz!

Phaselis Amfitiyatrosu

Döneminde yapılan diğer tiyatrolar ile kıyaslandığında çok da büyük olmayan bu tiyatronun kapasitesi yaklaşık 1500 kişi. Bir kısmı günümüze ulaşmayı başaramamış olsa da bu amfitiyatronun büyük kısmı hala ziyaretçilerini bekliyor.

Hadrian Takı

Büyük kısmı harap olmuş bu kapının geriye kalan kısmında hala ilgi çekici el işçilikleri bulunuyor.

Phaselis Ana Caddesi

Phaselis Antik Kenti'nin sosyalleşme alanı olduğu düşünülen bu cadde limanları birbirine bağlıyor. Caddenin altındaki kanalizasyon ve drenaj sistemleri Phaselis'in su ile olan sistemlerde ne kadar iyi olduğunu ispatlar nitelikte. Caddenin her iki tarafında bank görevi gören basamaklar mevcut. Halkın bu basamaklarda caddede yapılan törenleri izlediği düşünülüyor.