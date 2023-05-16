PIRLS’te tarihi yükseliş

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından uygulanan Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması (PIRLS) 2021 sonuçları açıklandı. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin farklı metin türlerine göre okuduğunu anlama becerilerini ve okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen PIRLS'te Türkiye, puanını en çok artıran ikinci ülke oldu. Türkiye'nin 2001'de 449 olan ortalama puanı 2021'de 496'ya yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "PIRLS araştırmasına ilk döngü olan 2001 yılında katılan Türkiye, 20 yıl aradan sonra PIRLS 2021 uygulamasına da katıldı. PIRLS 2021 uygulamasında 57 ülke yer aldı" dedi.Uygulamada kız öğrencilerin başarısına işaret eden Özer, "PIRLS 2021 uygulamasında kız öğrencilerin ortalama puanı 505, erkek öğrencilerin ortalama puanı ise 488 olarak hesaplandı. Buna göre kız öğrenciler 500 ortalama puanın üstünde bir performans sergiledi" değerlendirmesinde bulundu. İleri ve üst yeterlik düzeyine ulaşan öğrenci artış oranına dikkat çeken Bakan Özer, "Araştırma sonucundan edinilen bilgiye göre PIRLS 2001 uygulamasında ileri ve üst yeterlik düzeyine ulaşan öğrenci oranı yüzde 17 iken, PIRLS 2021 uygulamasında bu oran yüzde 34'e yükseldi. Bu sonuçlar, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğinin arttığı ve daha fazla sayıda öğrencinin nitelikli eğitimden faydalandığı şeklinde değerlendirildi. Türkiye raporunu yarın (bugün) yayımlayacağız" bilgisini paylaştı. ANKARA