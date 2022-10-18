Prof. Dr. Kerim Güney, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P.A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından dünyanın en etkili bilim insanları Elsevier veri tabanında yayımlandı. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney bu yıl da dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı. Rektör Güney, elektrik-elektronik mühendisliği alanında yaptığı bilimsel çalışmaları ile bu listeye girdi. Dünyanın en etkili bilim insanları listesi oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı dikkate alınıyor. Listenin belirlenmesinde h-indeks, hm-indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ölçütler kullanılıyor.