Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Prof. Dr. Mehman Damirli’den Hukuk alanında öncü bir inceleme
Giriş Tarihi: 18.3.2024 11:07 Son Güncelleme: 18.3.2024 11:26

Prof. Dr. Mehman Damirli’den Hukuk alanında öncü bir inceleme

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehman A. Damirli’nin kaleme aldığı “Genel Hukuk Teorisi: Türkiye’de Tarihi Gelişimi ve Çağdaş Durumu” kitabı yayımlandı. Kitap, Türk hukuk alanının tarihsel gelişimini inceleyen tek kaynak olarak öne çıkıyor. Genel hukuk teorisinin tarihine ilişkin Türkçe'de şimdiye dek yazılmış ilk ve tek kitap olan eser, 1880’lerden günümüze hukuk teorisi ile ilgili alandaki bütün literatürün incelemesini içeriyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Prof. Dr. Mehman Damirli’den Hukuk alanında öncü bir inceleme

Hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası birçok çalışma yapan ve özellikle bu alana yaptığı katkılarıyla bilinen Dr. Kemal Gözler, kitap ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Prof. Dr. Mehman A. Damirli'ye teşekkür ederken, "Türk hukuk teorisine böyle bir hizmette bulunduğu için kendisine bu teorinin bir mensubu ve temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. Sayın Damirli, gerçi doktrinimize 'vaktinden çok sonra geldiniz', ama olsun; görünen o ki sizden çok istifade edeceğiz. Hoş geldiniz!" ifadelerini kullandı.

YDÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur, alanında tek olan bu eseri, akademi ve hukuk dünyasına kazandırdığı için Prof. Dr. Mehman A. Damirli'ye teşekkür etti. Doç. Dr. Tabur, "Bu kapsamlı eser, Türk hukuk literatüründe önemli bir boşluğu doldurmuştur. Kıymetli hocamıza, bu değerli katkısından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YDÜ Hukuk Fakültesi'nin kurulduğu 1997'den bugüne, Prof. Dr. Mehman A. Damirli'nin de yer aldığı uzman akademik kadrosu ile sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarını karşılayan, uluslararası alanda çalışma becerisine sahip, hukukun temel ilke ve değerlerini özümsemiş hukukçular yetiştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Tabur, "Geleceğin hukukçularını yetiştirirken, hukuk litaretürüne bu denli değerli katkılar sağlamak için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Mehman Damirli’den Hukuk alanında öncü bir inceleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA