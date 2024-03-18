Prof. Dr. Mehman Damirli’den Hukuk alanında öncü bir inceleme

Hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası birçok çalışma yapan ve özellikle bu alana yaptığı katkılarıyla bilinen Dr. Kemal Gözler, kitap ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Prof. Dr. Mehman A. Damirli'ye teşekkür ederken, "Türk hukuk teorisine böyle bir hizmette bulunduğu için kendisine bu teorinin bir mensubu ve temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. Sayın Damirli, gerçi doktrinimize 'vaktinden çok sonra geldiniz', ama olsun; görünen o ki sizden çok istifade edeceğiz. Hoş geldiniz!" ifadelerini kullandı.

YDÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur, alanında tek olan bu eseri, akademi ve hukuk dünyasına kazandırdığı için Prof. Dr. Mehman A. Damirli'ye teşekkür etti. Doç. Dr. Tabur, "Bu kapsamlı eser, Türk hukuk literatüründe önemli bir boşluğu doldurmuştur. Kıymetli hocamıza, bu değerli katkısından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YDÜ Hukuk Fakültesi'nin kurulduğu 1997'den bugüne, Prof. Dr. Mehman A. Damirli'nin de yer aldığı uzman akademik kadrosu ile sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarını karşılayan, uluslararası alanda çalışma becerisine sahip, hukukun temel ilke ve değerlerini özümsemiş hukukçular yetiştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Tabur, "Geleceğin hukukçularını yetiştirirken, hukuk litaretürüne bu denli değerli katkılar sağlamak için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.