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Giriş Tarihi: 24.3.2023 16:44 Son Güncelleme: 24.3.2023 16:46

"Ramazanın Işığını Yakala 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

NUN Eğitim ve Kültür Vakfının ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "Ramazanın Işığını Yakala 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.

Ramazanın Işığını Yakala 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına başvurular başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Öğrencilerin ramazanı dünyayı aydınlatsın" temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında, bu sene de ramazanın heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi ramazan ayına özel anların fotoğraflanmasıyla renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananına aksiyon kamerası, instax fotoğraf makinesi, android tablet ve kablosuz kulaklık gibi ödüller verilecek.

RAMAZAN TEMALI FOTOĞRAFLAR

Ramazanın Işığını Yakala 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması için 23 Mart'ta başlayan başvurular, 23 Nisan'a kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrenciler, "nunokullari.com" web sitesi üzerinden kendi çektikleri ramazan temalı fotoğrafları yükleyerek başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, son 4 yıldır ramazanın ruhunu yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevinci ve ışığın çocukların gözünden fotoğraflarda aramak için gerçekleştirdikleri yarışmanın hem Türkiye'de hem de dünyada beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü belirtti.

Bugüne kadar jüri üyelerinin 23 farklı ülke ve 80'e yakın şehirden 881 öğrenciye ait 2 bin 459 fotoğrafı değerlendirdiğini aktaran Üye, "Bu yıl da tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi içlerindeki ışık sayesinde ramazanın ruhunu yakalamaya ve o yüce ruhu diğer insanlarla paylaşmaya davet ediyoruz. Ruhun olağanüstülüğüyle dolup taşan ramazan ayını çocukların gözlerinden izlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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"Ramazanın Işığını Yakala 4. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı
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