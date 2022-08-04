Rektör Ataç’tan adaylara tercih tüyoları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin başlaması dolayısıyla aday öğrencilere seslendi. Tercih yapacak olan tüm öğrencileri tebrik eden Rektör Ataç şöyle konuştu: "İyi bir üniversite eğitimi tüm öğrencilerin hakkı. Aday öğrencilerimizin İlgi alanları ve becerileri doğrultusunda en iyi tercihi yapacağına inanıyor, Ege bölgesinin huzurlu, güvenli ve öğrenci dostu şehrinde yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin değerli öğrencilerimiz için 'doğru tercih' olacağını düşünüyorum'' Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin, alanında uzman ve yetkin öğretim elemanları ile birlikte, en güncel yaklaşımlarla eğitim süreçlerini sürdürmeyi planladıklarını anlatan Rektör Ataç ''Üniversitemiz içinde yaşadığımız çağın ve toplumun gereksinimlerini önemseyen, eleştirel bakış açısına sahip, evrensel düşünen ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir'' diye konuştu.Rektör Ataç ''15 fakültesi, 2 yüksekokulu, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitüsü, 32 araştırma merkezi ve 1 araştırma Uygulama Hastanesi olmak üzere toplam 68 birim ile eğitim ve öğretime devam eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bin 837 akademik personeli, 2 bin 311 idari personeli ve 44 bin 816 öğrencisiyle, Ege Bölgesi'nin en büyük 3 üniversitesinden biri. 'Benim üniversitem' gururunu yaşatan bir ortam yaratmak inancıyla sizleri hayatınızın en keyifli ve değerli yıllarını, verimli ve üretken bir şekilde geçirebilmeniz için Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne davet ediyorum" dedi.