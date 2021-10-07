Rektör Özkan, Rusya’dan gelen 20 üniversite rektörü ile görüştü

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rusya'dan inceleme gezisi için Antalya'ya gelen 20 üniversitenin rektör, rektör yardımcıları ve dekanlarının yer aldığı heyet ile görüştü. Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel ve Genel Sekreter Ali Evren İmre katıldı.

İŞ BİRLİKLERİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ

Akdeniz Üniversitesi hakkında bilgiler veren Rektör Özkan, "Antalya, turizm ve tarım konusunda ülkemizde ön planda olan bir şehir. Biz de üniversite olarak bu iki alana nitelikli iş gücü yetiştiriyoruz, bilimsel araştırmalarla da bu sektörlere destek veriyoruz. Ayrıca üniversitemizde mühendislik, mimarlık ve tıp dahil hemen hemen her alanda kaliteli bir eğitim veriliyor. Sağlık turizminde de çok önemli bir merkez konumundayız. Avrupa'da en fazla karaciğer ve böbrek nakli yapılan merkeziz. Ayrıca yüz, çift kol ve rahim nakli gibi Türkiye'de hatta dünyada ilk olan operasyonlara da imza attık." ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİNİN POTANSİYELİ BÜYÜK

Rusya'nın hem turizm, hem tarım alanında Antalya'nın en önemli ticari ortağı olduğunu, sağlık turizmi için de çok sayıda Rus vatandaşının Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni tercih ettiğini belirten Rektör Özkan, üniversiteler arasında yapılacak iş birliklerinin büyük bir potansiyel taşıdığını kaydetti. Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Eğitim alanında uluslararası düzeyde bilgi alışverişi, yeni dünya düzeninde artık daha da büyük önem arz ediyor. Rusya'da bulunan üniversiteler ile özellikle sağlık turizminde, savunma sanayiinde, turizmde ve güzel sanatlar alanında iş birliklerimizi daha geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.Misafir rektörlerden gelen iş birliği protokolleri tekliflerine de olumlu yanıt veren Rektör Özkan, "Turizm ve tarım alanında olan iş birliklerimizi daha da artırarak eğitim alanında da önemli iş birliklerine imza atarsak herkes kazançlı çıkacaktır." şeklinde konuştu. Rektör Özkan,Novosibirsk Pedagoji Üniversitesi Rektörü AndreyShindelov, Tümen Devlet Üniversitesi Rektörü Elena Ermakova, St. Petersburg Yönetim Teknolojileri ve Ekonomi Üniversitesi Rektörü Oleg Smeshko ve Novgorod Devlet Üniversitesi Rektörü Yuri Daneikin'e üniversite kampüsünde yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı hediye etti.