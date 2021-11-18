Rektör Tuncel: Amacımız hizmet kalitesini üst noktaya taşımak

Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, Doç. Dr. Kadir Oktay, Doç Dr. Arbil Açıkalın, Doktor Öğretim Üyesi Murat Ilgınel, Doktor Öğretim Üyesi Bilen Onan ve Hastane Baş Müdürü Dr. Adnan Karadayı ile görüş alış verişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'e Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz ve diğer yöneticiler çeşitli bilgiler verdi. Başhekim Gündüz ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, "Sayın Rektörümüz ile birlikte Balcalı Hastanesi'ni daha ileri bir noktaya taşıma doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de Balcalı Hastanesinin misyonu ve vizyonu açısından çok önemli bir noktada olduğunu belirterek, gerek rektörlük gerekse başhekimlik olarak eksiklerin giderilmesi ve nasıl daha iyi bir hizmet verilmesi konusunda tüm paydaşlarla çalıştıklarının altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, yapılan her yapıcı eleştiriyi de dikkate aldıklarını vurgulayarak, tek amaçlarının verilen hizmetin kalitesinin üst noktaya taşınarak memnuniyet düzeyini yükseltmek olduğuna işaret etti.