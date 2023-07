Rektörden tercih önerileri Çok yönlü gelişmeye çalışın

Türkiye'nin en eski ve köklü vakıf üniversitelerinden biri olan Yeditepe Üniversitesi'nin rektöründen tercih yapacak adaylara önemli uyarılar geldi. Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl "Gençlerimiz bir tercih yapıyor ancak zaman geçtikçe seçtikleri alanın kendilerine uygun olmadığını fark ediyorlar. Üniversitelerinde bunu değiştirebilecekleri, disiplinlerarası eğitimin öne çıkarıldığı, kendilerini çok yönlü geliştirebilecekleri olanakların olması çok önemli" dedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) öğrencilerin bilgisini ölçen bir değerlendirme sistemi olduğunu belirten Prof. Dr. Bingöl, sınavın dünyanın sonu olmadığını ve gençlerin üniversite sıralarındayken de pek çok seçenekle karşılaşabileceğini belirtti. Bingöl "Günümüzde disiplinlerarası bir bakış açısı, disiplinlerarası meslek yaklaşımları var. Meslek tanımları da değişiyor. Bölümler arası geçişler yapılabiliyor. Gençler, çift ana dal, yan dal, sertifika, konsantrasyon programlarıyla farklı seçeneklere yönelebiliyor" dedi. Gençlerin ilk aşamada kendilerine bir hedef belirlediğini anımsatan Prof. Dr. Bingöl "Ancak zaman geçtikçe seçtikleri alanın kendilerine uygun olmadığını fark edebiliyorlar. O zaman da, seçtikleri üniversitede, bunu değiştirebilecekleri ya da kendilerini geliştirebilecekleri, zenginleştirebilecekleri olanakların olması gerçekten çok önemli" diye konuştu."Gençlerin en çok ihtiyacı olan onlara mentörlük etmemiz ve onları dinlememiz. Kampüsünde bu kültürü oluşturmuş bir üniversiteyi tercih etmelerini öneririm" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl şunları söyledi: "Her öğrenci kendine göre bir yol çiziyor. Üniversite seçimlerinde gitmek istedikleri şehir, üniversite ya da bölüm etkili olabiliyor. Üniversiteyi gidip, görüp incelemelerinde büyük yarar var. Çünkü kendilerini orada nasıl hissedecekleri çok önemli… Aynı zamanda üniversitenin akademik kadrosunu, programlarını, uluslararası bağlantılarını, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşları, yurt dışı öğrenci hareketliliğini ve tüm olanaklarını araştırmalarını öneririm"Merak eden, araştıran, kendisini geliştirmek isteyen pek çok başarılı öğrenci olduğunu anımsatan Prof. Dr. Bingö, "Aslında üniversitelerin üzerinde durması gereken, buna ihtiyacı olup nasıl yapacağını bilmeyen öğrenci grubu. Dolayısıyla üniversitelerde mentörlük, danışman öğretim üyelerinin öğrencilere yaklaşımı çok önemli. Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine izin vermemiz gerekir. Onları yönetime katmamız da çok önemli. Öğrenciden aldığımız geri bildirimi doğru değerlendirip, öğrencinin yararına projeler geliştirmekte kullanmalıyız. Onun yeteneklerini keşfetmesini sağlamak, onda merak uyandırmak, bir kıvılcımı ateşlemek gelişimi açısından son derece gerekli" diye konuştu.Akademik kadro ve kalitenin öneminin altını çizen Prof. Dr. Bingöl "Seçmeli derslerin fazlalığı öğrencinin üniversite seçerken dikkat etmesi gereken şeylerden bir diğeri. Çünkü öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri, kendilerine alan yaratabilecekleri konular bunlar" diye konuştu. Üniversitenin araştırma altyapısının yani laboratuvar ve uygulama alanlarının gelişmiş olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bingöl şöyle konuştu: "Öğrenciler uluslararası arenada söz sahibi bir üniversitede okuyarak işe başlamayı tercih ediyor. Elbette üniversitenin yurt dışı işbirlikleri, Erasmus gibi öğrenci değişim programları uluslararasılaşmada önemli yer tutuyor. Öğrencileriniz aslında uluslararası araştırma ve proje çalışmalarında yer aldıklarında kendilerini geliştirmiş oluyorlar." Üniversite içindeki sosyal olanaklara dikkat edilmesini de öneren Prof. Dr. Bingöl "Eğitim sadece sınıfta olan bir şey değildir. Üniversite içinde, öğrencilerin ve akademisyenlerin, eğitimi daha da geliştirebilecekleri bir kültür ortamının da olması gerekir" dedi.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nün ABD'deki University of North Carolina Wilmington'la;Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Bölümü'nün Almanya'daki Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'yleEkonomi Bölümü'nün Kanada'nın Huron Üniversitesi'yleFen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nün de ABD'deki Coe College'leUluslararası Finans Bölümünün State University of New York at New Paltz (ABD) ile yeni kurulan çift diploma anlaşmasıUluslararası Finans Bölümünün King's Unıversıty College At The Unıversity Of Western Ontario (Kanada) ile yeni kurulan çift diploma anlaşması bulunuyor.YKS başarı puan ve sıralamaları doğrultusunda, yüzde 50 ve yüzde 100 burslu kontenjanlar. Bunun yanında yine başarı ve sıralamalarına göre belirli miktarda verilen aylık ödemeler, yurt bursu, servis bursu ve diğer burs olanakları.Belirli spor dallarında okul takımına dâhil olan öğrenciler eğitim bursu almaya hak kazanıyorlar. Bunun yanında yerleşmiş oldukları programlarda, sınıfının birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan öğrencilere eğitim ücretlerinde belirli oranlarda burs sağlanıyor.Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura ve Maturita diploma notuna sahip öğrencilere tercih sırasına göre burs sağlanıyor.İSTEK Vakfı eğitim kurumlarından mezun olan öğrenciler yine belirlenen koşul ve kurallarla burs alabiliyor.