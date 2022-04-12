Robotların efendisi

Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) 2007'den bu yana Türkiye'yi geleceğe taşıyacak liderleri desteklemek amacıyla başarılı öğrencilere verdiği Üstün Başarı Bursu bu yılki sahiplerini buldu. Pırıl pırıl toplam 80 üniversite öğrencisi, çocukluklarından bu yana hayata geçirdikleri başarı hikâyeleriyle göz doldurdu. Bu gençlerden biri de Bilkent Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinde okuyan Yavuz Alp Sencer Öztürk oldu. Çok küçük yaşlarda yapay zekâyla ilgilenmeye başlayan Yavuz Alp'in başarıları Silikon Vadisi'ndeki icatları aratmıyor. Henüz 13 yaşındayken konuşan bir robot icat etti. Türkçe dilbilgisi öğreten bilgisayar oyunu üretti. Akıllı geri dönüşüm kutuları tasarladı. Bugün 21 yaşında olan Yavuz Alp'in en büyük hedefi yapay zekâ devriminde Türkiye'yi lider ülke konumuna getirmek.Çok küçük yaşlarda teknolojik eşyalara ve mekaniğe merak saran Yavuz Alp, "İlkokulda topladığım malzemelerle, satın aldığım elektrikli motorlarla küçük devreler yapardım. 10-15 tane farklı model robotlarım vardı. 4'üncü sınıfta Bilim ve Sanat Merkezi'ne katılmaya hak kazandım. Orada kendimi birçok konuda geliştirme imkânı buldum" dedi. Yavuz Alp henüz 6'ncı sınıftayken kolilerden bir robot üretti. Kendi yazdığı bir programla da o robota konuşma özelliği kazandırdı. Robot o kadar yetenekliydi ki yaşadığı yerdeki bir alışveriş merkezi tarafından kiralandı. 'O robota olan ilgi benim en büyük motivasyonum oldu' diyen Yavuz Alp "Telefonumu kullanarak içine bir konuşma mekanizması kurmuştum. Dışarıdan farklı bir programla onu kontrol ederek konuşmasını sağlıyordum. Bu robotu babam vesilesiyle bir merkezin açılışına götürdüm. İnsanlara 'hoşgeldiniz' diyordu, ürün tanıtımı yapıyordu. Oradan biraz kazanç da elde ettim. Cüzi bir miktardı. Kazandığımı da yeni projelerim için kullandım" diye konuştu.Yavuz Alp yine henüz ortaokuldayken sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi. Okulda üye olduğu ekoloji kulübüyle birlikte geri dönüşüm kutuları tasarladı. Bu geri dönüşüm kutuları yaşadığı ilçenin belediyesi tarafından kullanıldı. Yine o yıllarda bir bilgisayar oyunu geliştirdi. 'Türkçe'yi seviyorum' isimli bilgisayar oyunuyla öğrencilerin Türkçe'yi eğlenerek öğrenmesini amaçlıyordu. Maden sularının bitki gelişimine olan etkisiyle ilgili araştırma projesini hayat geçirdi. Lisede teknofest yarışmalarına katıldı.ŞU anda üniversite birinci sınıfta olan Yavuz Alp 10 yıl içinde yapay zekâda çok önemli bir devrim yaşanacağını belirterek "En büyük hedefim Türkiye'nin yapay zekâ devrimine öncülük eden ülkelerden biri olmasına katkı sağlamak. Türkiye'de büyük bir potansiyel var. Daha fazla yatırım yapılırsa hızla bu devrimi yakalayabiliriz" dedi.