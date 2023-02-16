RTEÜ afetzede öğrencilerini ve ailelerini kucaklıyor

Şu ana kadar afetten etkilenen şehirlerde yaşayan öğrenci ve ailelerinden oluşan 170 kişilik grup üniversitenin otobüsleriyle deprem bölgesinden alınarak Rize'ye getirilip özel ve kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Depremzede aile ve çocuklara uzmanlar eşliğinde sağlık taraması, spor faaliyetleri, psikososyal destek ve etkinlikler veriliyor. Ayrıca üniversite yönetimi tarafından vatandaşlardan gelen ihtiyaç malzemeleri, üniversite Yardım Toplama Merkezinde gönüllü öğrenciler, hocalar, personeller tarafında kolilere yerleştirilip, TIR'lara yüklenerek bölgelere gönderildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, deprem bölgesinden Rize'ye getirdikleri aileler ve öğrencilere verilen desteklerini anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Yaşanan deprem sonrası üniversite olarak yaptığımız değerlendirmede, üniversitemizde öğrenim gören yaklaşık 3 bin 500 öğrencimizin aileleriyle birlikte depremden etkilenen 10 ilde yaşadıkları tespit edildi.

Öğrencilerle ilk gün kısa mesajlarla, hemen ardından tek tek iletişim kurularak kendilerinin ve yakınlarının depremden etkilenme durumları belirlenmiş ve ailelerimiz Rize'ye davet edildi. Gelen talepler doğrultusunda depremden etkilenen illerden 170 kişi üniversitemize ait otobüslerle Rize'ye getirildi. Özel ve kamu misafirhanelerine yerleştirilen öğrencilerimiz ve ailelerinin öncelikle beslenme ve hijyen gibi temel ihtiyaçları karşılandı, uzman doktorlar eşliğinde sağlık taramaları gerçekleştirildi. Üniversitemizin psikososyal destek ekibi üyeleri, aileleri ziyaret ederek travmanın etkileri konusunda değerlendirme yaparak destek sunduk. Tıbbi desteğe ihtiyacı olan aile üyelerini üniversitemize ait Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavileri gerçekleştirildi. Özellikle çocuk misafirlerimizin psikososyal açıdan desteklenmesi için "oyun etkinlik alanı" oluşturularak etkinlikler yapmaları sağlandı. Halkımızla birlikte el ele vererek elimizden gelen tüm desteği depremzede misafirlerimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve aileleri Rize'ye gelmekten dolayı mutlu olduklarını, Rize halkının kendilerine bu zor zamanda sunduğu desteğin yaşadıkları acıları bir nebze hafiflettiğini ifade ettiler.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bize kucak açtı

Adıyaman'da yaşanan depremde 2 katlı evi yıkılan Ramazan Güzel (75), "Depremde 2 katlı evimiz yerle bir oldu. Biz ilk olan depremde hemen dışarı çıktık ve park olan alana gittik. Eşim Zeliha, gelinlerim, torunlarım, yeğenlerimle birlikte 22 kişi Rize'ye geldik. Devletimiz ve üniversite rektörümüz sağ olsun bizleri Adıyaman'dan otobüslerle alıp, buraya getirip, yurtlara yerleştirdiler. Önce sağlık taraması, diş taraması ve psikososyal destekler yapıldı. Bize kucak açtılar, her türlü ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Allah razı olsun." dedi.

Zeliha Güzel (68) ise, "Yaşadığımız depremi unutamıyorum. Deprem esnasında hemen evden çıktık. 2 katlı evimiz yerle bir oldu. Rize Üniversitesi bizlere kapılarını açtı. Her ihtiyacımız karşılanıyor. Çocuklarımız için yapılan spor ve etkinlik faaliyetleri onlara depremi unutturuyor. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Devletimizden, milletimizden, üniversitemizden Allah razı olsun" diye konuştu.