SABAH okullardaki devam durumunu açıklıyor: MEB’in önemleri, öğrenci devamsızlığına “dur” dedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla eğitimin niteliğini artırmak amacıyla çeşitli alanlarda mevzuat değişiklikleri gerçekleştirildi, öğrencilerin eğitim süreçlerinin istenen hedeflere ulaşabilmesi için pek çok düzenleme hayata geçirildi. Öğrencilerin güvenli, kontrollü ortamda okula devamlarını sağlamak adına Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde devamsızlıkla ilgili kısımlar yeniden ele alındı. Buna göre art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla veliye bildiriliyor. Okula davet edilen veli, öğrencinin durumu hakkında bilgilendiriliyor. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılıyor. Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün uygulanıyor.

MEYVESİNİ VERDİ



Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlıkta bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5'inci gününde okula davet ediyor, devamsızlığı ortadan kaldırıcı çalışmalar iş birliği içinde sağlanıyor. Özürsüz yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları adına öngörülen süreye bir saat ekleniyor. Alınan önlemler sonucu tüm kademelerde öğrencilerin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla devamsızlık durumları önemli şekilde azaldı.

GÖZLE GÖRÜLEN AZALMA



LGS'ye hazırlanan, 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemine bakarak bu yıl devamsızlık oranında yüzde 9.20 oranında azalma oldu. Bakanlığın 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi hayata aldığı tedbirlerden sonra liselerdeki devamsızlık oranlarında da dikkat çeken değişim yaşandı. Örneğin eğitim öğretim yılı sonunda 12. sınıflarda devamsızlık affının verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından 12. sınıflarda bir önceki eğitim öğretim yılının birinci yarıyılına nazaran devamsızlıkta gözle görülür düşüş meydana geldi. Böylece 12. sınıflarda 2022- 2023 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında devamsızlık oranı yüzde 35,21 oranında düştü.