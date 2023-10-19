Sabahattin Ali Kitapları - Sabahattin Ali Şiirleri, Eserleri ve Hayatı

Sabahattin Ali gerek hayatı gerekse kitapları ile en merak edilen yazarlardan biridir. Birçok okur tarafından kitapları ilgi ile okunan yazarın hayat hikayesi de dikkatleri üzerine çeker. Bundan dolayı Sabahattin Ali kitapları, şiirleri, eserleri ve hayatı hakkında birçok detaydan bahsetmek gerekir. Sabahattin Ali kitapları ve şiirleriyle öne çıktığı gibi özellikle hayatının belli dönemlerinde yaşadıklarıyla da merak edilen isimlerden biridir.

Sabahattin Ali Hayatı

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907 tarihinde Gümülcine'de dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatı Füyuzatı Osmaniye Mektebinde 7 yaşındayken başlamıştır. Zabit olan babası Ali Selahattin Bey Çanakkale'ye tayin olmuş ve buraya taşınmışlardır. Sabahattin Ali ise eğitimine Edremit İptidai Mektebinde devam etmiştir.

Daha sonra okulu bitirerek İstanbul'a dayısının yanına dönmüştür. Burada bir yıl dayısının yanında yaşamış daha sonra ise 1922- 1923 senelerinde Balıkesir Muallim Mektebinde eğitim hayatına devam etmiştir. Şiir ve hikâye denemeleri de bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. 1928 senesinde dil eğitimi için Almanya'ya gitmiş 1930 senesinde geri Türkiye'ye dönmüştür. Birçok devlet kadrosunda çalışan Sabahattin Ali 1932 senesinde Konya'da okuduğu bir şiir nedeniyle cezaevine girmiştir.

1935 senesinde Aliye Hanım ile evlenen Sabahattin Ali, 1938 senesinde yeniden öğretmen olarak görevine dönmüştür. Ancak 1945 senesinde görevinden alınmıştır. Siyasi mizah gazetesi olan Markopaşa'da yazıları yayımlanmaya başlanan yazar bu dönemden sonra hakkında açılan davalar ile uğraşmıştır. Kendisine yapılan siyasi baskılardan dolayı ülkeden ayrılmak isteyen ancak pasaport alamayan Sabahattin Ali, ülkeden ayrılmaya çalışırken 2 Nisan 1948 senesinde öldürülmüştür.

Sabahattin Ali Kitapları

Sabahattin Ali eserleri dünyanın farklı ülkelerinde okunmuş ve birçok dile çevrilmiştir. En çok okunan eserleri arasında şunlar yer alır:

Değirmen/ 1935

Kağnı/ 1936

Ses/ 1937

Yeni Dünya/ 1943

Sırça Köşk/ 1947

Kuyucaklı Yusuf/ 1937

İçimizdeki Şeytan/ 1940

Kürk Mantolu Madonna/ 1943

Gibi birçok eseri bulunmaktadır.

Sabahattin Ali Şiir Kitapları

Şiir ve öykü alanında oldukça başarılı olan usta yazarın şiir kitapları 4 tanedir. Bunların isimleri de şu şekildedir:

Dağlar ve Rüzgar

Kurbağanın Serenadı

Öteki Şiirler

Bütün Şiirler

Bu eserlerin yanında öykü alanında da Değirmen ve Kağnı gibi önemli eserler vermiştir.