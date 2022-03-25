Saf Şiir Özellikleri Ve Örnekleri: Saf (Öz) Şiir Anlayışı Nedir, Temsilcileri Kimler?

Saf şiir, bazı kişiler tarafından toplumsal mesele ve ideolojilere olan uzaklığı nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalabiliyor. Fakat bazı kişiler de bu şiir türünün, bu edebiyat türünün, gerçek edebiyat olduğunu, dış etkenlerden kendini soyutlayarak şiir sanatının asıl temsilcisi olduğunu savunuyorlar. Bu, biraz da kişiden kişiye değişen ve şiir anlayışlarına göre değişen bir mesele olarak yorumlanmalıdır. Edebiyat, kocaman bir kumsala benzetilebilir. İçerisinde çeşit çeşit renkli taş mevcuttur. Bireyler, hangi edebiyat içerisindeki çok çeşitli akımlardan bazılarını muhakkak sevecek ve bu alanda kendi zevklerine uygun temsilcileri okuyabileceklerdir.

Saf Şiir Özellikleri

Saf şiir, şiirsel söylemin zirvesine varabilmek adına, dili yüceltir. Şiirin güzel olması için dil de bir o kadar güzel olmalıdır.

Bireyselci davranarak, içsel bir şekilde, "evrensel insan" mesajını aktarırlar

Halis şiir yazmak gibi bir endişe mevcuttur. Disiplinli çalışarak bu seviyeye varma telaşı vardır.

Sembolizm akımı, saf şiir akımını temsil eden şairlerde açıkça görülür.

Saf şiirin genel teması ölüm, ruh, mit, masal ve gizemselcilik ve bireyselcilik olarak açıklanabilir.

Saf şiirin temsilcileri için sanat, bir form sorunudur. Asıl önemli olan şey, iyi ve güzel şiirler yazmaktır. Bu anlayıştan yola çıkarak saf şiir temsilcileri, kendilerine has ve özel olan bir imge düzeni oluşturmaktadırlar.

Bu imgeler hem özgün hem de yaratıcı olmak zorundadırlar. Dilin mantığına uygun bir şekilde, dilin anlam şemasını genişleterek, dile yeni şanslar veren bir yapısı vardır.

Rahat bir şekilde şiir yazma, dilde saflaşma düşüncesinin bir sonucu olarak kendini rahat bırakma düşüncesi ile başat öğe olarak karşımıza çıkar.

Saf şiirin temsilcisi olan şairlerde, şiirdeki biçim endişesi bir hayli yüksektir. Dize ve dil, üzerine düşünülmesi, çalışılması gereken, aşırı önemli faktörlerdir.

Yine aynı şairlerde şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilmektedir. Saf şiirin temsilcilerinde bireysel ve düşsel yön, daha ağır basmaktadır.

Saf Şiir Nedir?

Saf şiir temelde, Paul Valery'nin "şiirin dilini her şeyin üstünde tutan" düşüncesinden yola çıkarak oluşmuş olan bir akımdır. Batı edebiyatından Paul Valery, Stephane Mallarme ve Divan şiirinin biçimci şeklinden oldukça etkilenen şairler, bu akımı Türkiye'de temsil etmişler ve bu akıma uygun olacak şekilde çalışmalar yapmışlardır.

Saf ya da diğer adıyla öz şiir'e olan eğilim, ilk olarak Ahmet Haşim'in "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" isimli makalesi ile başlar. Bu eser aynı zamanda Türk edebiyatında ilk poetika örneği olarak da kabul edilir.

Saf şiir, sosyal olaylardan ve akla gelebilecek herhangi bir ideolojiden uzak duran, yalnızca kişide haz duygusunu uyandıracak şekilde yazılan bir şiir türüdür. Zengin imge, ritimli sözler vardır ve esas olay bunların uyumlu kullanımında yatar.

Öz Şiir Temsilcileri

Öz şiirin dünyada ve ülkemizde temsilcileri bulunmaktadır. Saf şiirin dünyadaki temsilcileri, aşağıdaki gibidir.

Paul Valery

Stephane Mallerme

Baudelaire

Rimbaud

Ülkemizdeki temsilciler ise aşağıda sıralanmaktadır.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Behçet Necatigil

Özdemir Asaf

Ziya Osman Saba

Cahit Sıtkı Tarancı

Asaf Halet Çelebi

Necip Fazıl Kısakürek

Yahya Kemal

Ahmet Haşim

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Muhip Dıranas

Öz şiir Örnekleri

Aşağıda öz şiir, iki adet şiir ile örneklendirilmiştir.

BİR GÜNÜN SONUNDA ARZÛ

Yorgun gözümün halkalarında

Güller gibi fecr oldu nümâyân,

Güller gibi… sonsuz, iri güller

Güller ki kamıştan daha nâlân;

Gün doğdu yazık arkalarında!

Altın kulelerden yine kuşlar

Tekrârını ömrün eder i'lân.

Kuşlar mıdır onlar ki her akşam

Âlemlerimizden sefer eyler?

Ahmet Haşim

Gök! Benim… Geliyorum ölüm mağaralarından,

Duymaya çarpışını sahile dalgaların,

Görüyorum altın kürekli kadırgaların

Belirişlerini şafakla karanlıklardan.

Ünlüyor kralları şimdi bu yalnız eller,

Tuzlu sakalları parmaklarımı eylerdi;

Ağlıyordum. Onlar utkularını söylerdi

Ardında gemilerin uzaklaşan körfezler.

Duyuyorum boynuzların, süel boruların

Kalkışına tempo tutuşunu kürelerin;

Boğuyor gürültüyü türküsü tayfaların.

Şanlı burnunda gemilerin, coşkun Tanrılar,

O eski gülüşleriyle dövdüğü denizlerin

Yontuk, dost kollarını bana uzatıyorlar.

Paul Valery

Saf Şiir Temsilcileri Kodlama

Öğrenciler, saf şiirin temsilcilerini daha kolay bir şekilde ezberlemek için, bu şairleri sırasıyla ezberleyebilirler. Aşağıda, ilk harfleri kalın puntolarla yazılmış şairlerin baş harfleri sıra ile okunduğunda FB'li ÖZCAN YAAA kodu ortaya çıkmaktadır.

F azıl Hüsnü Dağlarca

azıl Hüsnü Dağlarca Behçet Necatigil

Ö zdemir Asaf

zdemir Asaf Z iya Osman Saba

iya Osman Saba C ahit Sıtkı Tarancı

ahit Sıtkı Tarancı A saf Halet Çelebi

saf Halet Çelebi Necip Fazıl Kısakürek