SBTÜ’de metaverse farkı

SİVAS Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Sektörün kullandığı güncel cihaz ve yazılımlarla donatılmış laboratuvarları, güçlü akademik kadrosu ve modern kampüsüyle eğitim veren SBTÜ özellikle metarverse laboratuvarıyla gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturuyor. Öğrencilerin geleceğin dijital dünyasında yeni nesil deneyimler geliştirmesine katkı sağlayan metaverse laboratuvarı, Ar-Ge çalışmaları, proje ve tez geliştirme amacıyla kuruldu. Laboratuvar, yenilikçi teknolojilerin keşfedilmesi ve uygulanmasını hedefleyerek geleceğin dijital dünyasında yeni nesil deneyimlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.Eğitim öğretim modeli Türkiye'nin havacılık, savunma ve endüstriyel tarım alanlarındaki hamlelerine katkı sağlayacak nitelikli ve donanımlı mühendisleri yetiştirme misyonuyla kurgulanan SBTÜ, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Optik Alanı"nda uzmanlaşan üniversite olarak belirlendi. Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, uçak mühendisliği ve bitki koruma bölümleriyle öğrencilerine eğitim veren SBTÜ, sektörle yaptığı iş birliği kapsamında nitelikli ve donanımlı mühendisler yetiştiriyor.Üniversitede yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin bir açıklama yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul "Havacılık, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı mühendisleri yetiştirme misyonuyla hareket eden SBTÜ, yeni nesil bir devlet üniversitesidir. Mühendislik programlarımızda yüzde 100 İngilizce eğitim verilmektedir. Üniversitemizin, TUSAŞ, TEI, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK gibi lider savunma sanayi kuruluşlarıyla güçlü iş birliği vardır. Sektörün ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmış uygulama, simülasyon ve yazılım destekli yeni nesil eğitim modülümüz, 3'üncü sınıftan itibaren stajyer mühendis uygulamamız, yoğunlaştırılmış staj programlarıyla desteklenen 7+1 iş yerinde eğitim modelimiz vs. programlarla farklılaşan ve fark yaratan bir üniversiteyiz" dedi.Tarımda da sektörle güçlü iş birlikleri yaptıklarını anlatan Rektör Kul "Tarım bilimleri alanında iş garantili eğitim veriyoruz. Her öğrencimize tarımsal Ar-Ge merkezimizde bulunan tarlamızdan en az bin metrekare uygulama tarlası tahsis edeceğiz. Öğrencilerimizin eğitimleri ve sınavları bu tarlalardaki üretim performansıyla ölçülecek. Mezuniyetlerinden sonra da isteyen öğrencilerimize üniversitemizce sağlanan hazine arazileri tahsis edilecek ve kendi işlerini kurarak tarımsal üretim yapmaları desteklenecek" bilgisini verdi.Rektör Kul "Uçak mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bitki koruma bölümlerimizde öğrencilerimiz var. Kontenjanlarımız her bir bölüm için 25-40 arasında değişiyor. Yani çok az sayıda öğrenci alıyoruz ve her biriyle birebir ilgilenerek kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunuyoruz. Sözün özü şu ki, SBTÜ ailesine katılan tüm öğrencilerimizi öğrenim hayatları boyunca da mezuniyet sonrası da dâhil olmak üzere her aşamada destekliyoruz. SBTÜ olarak Türk gençlerinin havacılığa, savunma sanayisine ve tarımsal üretime ilgisini ve sevgisini artırmak istiyoruz. Bu alanlarda ülkemizin daha hızlı gelişmesine katkı sağlayacak nitelikli ve donanımlı mühendisler olarak yetiştirmek üzere tüm gençlerimizi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne davet ediyorum. SBTÜ başarılı gençlerimizi bekliyor; Yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfedin" dedi.