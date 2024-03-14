Seçimlere yönelik teknik ve akademik işbirliği protokolü imzalandı

İki kurum arasındaki iş birliği protokolünün yenilenmesi için düzenlenen imza törenine YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Yüksek Seçim Kurulu üyeleri de katıldı. Yenilenen iş birliği protokolü ile YDÜ, KKTC'de yapılacak seçimlerde, YSK'nın ihtiyaç duyması halinde, teknik destek vermeye devam edecek. Protokol kapsamında YDÜ, KKTC'de yapılacak seçimlere ilişkin hazırlıkların yapılması, programın hazırlanması, sonuçların alınması ve bunların radyo ve televizyon vasıtasıyla halka duyurulması veya yansıtılmasını mümkün kılacak bilgisayar sistemleri konusunda, talep edilmesi halinde YSK'ya teknik destek ve danışmanlık verecek.

Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, "Bir sorun olması durumunda, Yakın Doğu Üniversitesi'nin teknik destek için yanımızda olduğunu bilmek bizim için büyük bir güvencedir. Son birkaç seçimdir, seçim süreçlerini kendi bilgi işlem ekibimizle birlikte pürüzsüz bir şekilde yürüttük. Bu vesile ile bilgi işlem ekibimize de teşekkür ediyorum. Ancak teknik bir sorun yaşamamız durumunda, bir üniversiteden destek alabiliyor olmak bizim için büyük bir güvencedir. Bu desteği de, bize yıllardır Yakın Doğu Üniversitesi sağlıyor. Bu iş birliğimizin devamından mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, "Bilgisayar bilimleri alanında dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasında gösterilen bir üniversite olarak, olanaklarımızı devletimizin hizmetine sunmayı, ülkemize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'na sağladığımız teknik destek ve danışmanlıkla, demokratik süreçlerin daha verimli ve güvenilir bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.