Şehit madencilerin evlatları için eğitim seferberliği: Aylık 690 TL burs, kırtasiye, tablet...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Amasra'da madendeki patlamada şehit olan 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarının bakanlık tarafından üstlenildiğini açıkladı. Bakan Özer, "O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız" dedi.

SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ''Bakanlık uzmanları, öğretmenler ve mobil destek ekipleri ilk günden itibaren sahada, ailelerin ve çocukların yanında'' dedi. Bakanlık, maden şehitlerinin çocuklarına eğitim bursu sağlanması için de devreye girdi. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla başlatılan çalışma ile Türk Eğitim Derneği (TED) ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalanacak. Protokol ile maden şehitlerinin okul çağında olan tüm çocuklarına, eğitim bursu sağlanacak. Öğrencilere aylık 690 TL karşılıksız burs, kırtasiye eğitim seti ve tablet verilecek.

REHBER ÖĞRETMENLER SAHADA

Öğretmenevleri, Turizm Otelcilik Uygulama Otelleri ve okul pansiyonları da maden şehitlerinin yakınlarının kullanımına açıldı. Tüm rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar öğrencilere, velilere, ildeki öğretmen ve diğer yöneticilere destek olmak üzere sahaya gittiler. Maden şehitlerine rahmet, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileyen Bakan Mahmut Özer, konuya ilişkin açıklamasında "Acımız büyük. Devletimiz tüm imkânları ile şehit ailelerinin yanında. Bakanlık olarak biz de şehitlerimizin emaneti olan çocukları, öğrencilerimiz için ilk andan beri olay yerindeyiz. Şehitlerimizin evlatları bize emanettir'' açıklamasını yaptı.

TED'LE PROTOKOL İMZALANACAK

Yetim çocukların her türlü eğitim masrafının yanı sıra psikolojik ve sosyal desteğin sağlaması için de harekete geçildi. 2014'deki Soma'daki maden patlamasının ardından şehit madencilerin çocuklarına verilen desteğin benzeri Bartın'da hayata geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Eğitim Derneği (TED) ile bir protokol imzalayacak. Bakan Özer ''Onlara psikolojik destek sağlıyor ve tüm aile üyelerinin yanında olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öğretmenlerimiz canla başla çalışıyorlar. Öğrencilerimizin eğitim giderlerinin karşılanması için çalışma başlattık. TED ile imzalayacağımız protokol ile şehitlerimizin emaneti çocuklarına eğitim bursu sağlayacağız" diye konuştu.