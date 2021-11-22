Seren’den Türkiye’ye bir gurur daha

Henüz 17 yaşında lise son sınıf öğrencisi Seren, Harvard Üniversitesi'nin daveti ile Unicef kulübü Türkiye temsilcisi olmak için başvuru yapmıştı. Kısa süre sonra güzel haber geldi. Seren Harvard Üniversitesi Unicef Kulübü Türkiye temsilcisi oldu.

Seren, "Harvard Üniversitesi kulüp üyeliğine başvuru yapmam için bana mail attı. Çok şaşırdım. Hemen büyük bir heyecanla başvuru yaptım. Ve Harvard Üniversitesi Unicef Kulübü Türkiye Elçisi seçildiğimi anlatan bir mail attı bana Harvard. Anneannem olmasaydı çevreye farkındalığım bu denli olmazdı ve iklim elçisi seçilemezdim" demiştim. Şimdide anneannem olmasaydı üniversite okumuyorken bile Harvard Unicef Kulübü Türkiye temsilcisi seçilemezdim. Çok gururlu ve çok heyecanlıyım. Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.