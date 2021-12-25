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Giriş Tarihi: 25.12.2021 16:07 Son Güncelleme: 25.12.2021 16:16

Silivri Belediyesi’nden destek parası öğrencilerin hesabına yattı

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Silivri Belediyesi’nden destek parası öğrencilerin hesabına yattı

2021 yılında üniversiteyi kazanan 1’inci sınıf örgün eğitim öğrencilerine 500 TL katkı ödemesi yapacağını duyuran Silivri Belediyesi, başvurulara yönelik yapılan değerlendirmelerin ardından eğitime destek ödemelerini öğrencilerin hesaplarına yatırmaya başladı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın 'Eğitime Destek Projeleri' kapsamında bugüne kadar anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik desteğini kesintisiz sürdüren Silivri Belediyesi, üniversite öğrencilerine katkı sağlamak amacıyla yepyeni bir projeyi daha hayata geçirdi.



2021 yılında üniversiteyi kazanan 1'inci sınıf örgün eğitim öğrencilerine 500 TL katkı ödemesi yapacağını duyuran Silivri Belediyesi, başvurulara yönelik yapılan değerlendirmelerin ardından eğitime destek ödemelerini öğrencilerin hesaplarına yatırmaya başladı. Şu ana kadar yaklaşık 800 başvuru alan Silivri Belediyesi, bu öğrencilerin hemen hemen tamamına eğitim yardımında bulundu. Kendisi veya ailesi Silivri'de ikamet eden, devlet veya özel üniversiteleri kazanmış, lisans ve ön lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler 'BizdenSize Sosyal Market'e başvuru yaparak bu destekten faydalandı.

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Silivri Belediyesi’nden destek parası öğrencilerin hesabına yattı
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