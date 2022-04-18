Sırbistan Para Birimi: Sırbistan’ın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Sırbistan hem jeopolitik konumuyla hem de güzellikleriyle dünya üzerinde bulunan en önemli ülkelerden bir tanesidir. Ancak, Sırbistan 2000'li yıllarda yaşanılan krizden sonra ekonomi olarak oldukça kötü etkilenmiştir ve bunun etkilerini günümüzde hala görmektedir.

Sırbistan'ın Para Birimi Nedir?

Resmi adı ile Sırbistan Cumhuriyet'i olan Sırbistan, Kuzeyinde Macaristan, Batısında Hırvatistan ve Bosna- Hersek, Güneybatısında Karadağ, güneyde Kuzey Makedonya, doğuda ise Romanya ve Bulgaristan ile çevrilidir. Resmi konuşulan dili Sıpça'dır. Ancak Boşnakça, Rumence, Rusince, Macarca, Hırvatça ve Rusça da konuşulabilir.

Halkının %82'si Sırp, kalanları Macar, Boşnak, Roman Yugoslav ve Türktür. Başkenti Belgrad olan Sırbistan'ın para birimi "Sırp Dinarı" olarak geçmektedir. Sırp dinarının kodu RSD'dir. Sırp dinarının sembolü ise "Дин" şeklindedir.

Sırbistan Parası Kaç TL'dir?

Sırp dinarı, günümüzde Sırbistan'ın kullandığı para birimidir. Eskiden Kosova ve Karadağ da Sırp dinarını kullanırken, bu ülkeler Sırbistandan ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği'nin resmi para birimi olan "Euro" yu kullanmayı başladı. Sırp para birimi olan "Sırp dinarı"nın 1 birimi 0,13 Türk Lirasıdır. 1 Türk Lirası da 7,44 Sırp dinarına eşittir.