ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarına kısa bir süre kala 2021-TUS (2. Dönem) ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldığı duyuruldu. Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan binlerce adayı yakından ilgilendiren sınavın birinci ve ikinci aşamaları 5 Eylül tarihinde düzenlenecek. İşte ÖSYM ile 2021 TUS ve STS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...