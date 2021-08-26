ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarına kısa bir süre kala 2021-TUS (2. Dönem) ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldığı duyuruldu. Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan binlerce adayı yakından ilgilendiren sınavın birinci ve ikinci aşamaları 5 Eylül tarihinde düzenlenecek. İşte ÖSYM ile 2021 TUS ve STS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
Yapılan açıklama şöyle;
"05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."
"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."
DİKKAT!
05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama sınavları için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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