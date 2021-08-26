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Giriş Tarihi: 26.8.2021 14:04 Son Güncelleme: 26.8.2021 14:08

Son dakika: TUS ve STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

Son dakika: TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

Gelen son dakika haberine göre; 2021-TUS (2. Dönem) ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Bu kapsamda sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Adaylar an itibarıyla ÖSYM resmi sitesi üzerinden 2021-TUS (2. Dönem) ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) giriş belgesi sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarına kısa bir süre kala 2021-TUS (2. Dönem) ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldığı duyuruldu. Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan binlerce adayı yakından ilgilendiren sınavın birinci ve ikinci aşamaları 5 Eylül tarihinde düzenlenecek. İşte ÖSYM ile 2021 TUS ve STS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

TUS ve STS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları bekleniyor!

Yapılan açıklama şöyle;

"05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

DİKKAT!

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavları için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

05 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama sınavları için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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Son dakika: TUS ve STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
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