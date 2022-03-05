Son dakika: Bakan Koca’dan TUS açıklaması





TUS'la ilgili yapılan düzenlemeleri hatırlatan Bakan Koca, şunları aktardı:



"Bu vesileyle, bazı önemli gelişmeleri 4 başlıkta hatırlatmak ve paylaşmak istiyorum: 1- TUS Sınav Merkezi sayısı artırıldı. 14 ilde 15 merkezde sınav yapılacak. Artık, adayların sınava girmek için Ankara veya İstanbul'a gelme zorunluluğu yok. 2- TUS Sınavında, Ulusal Çekirdek Tıp Eğitimi Programı'ndan gelecek soru oranı artırıldı. Önümüzdeki sınavlarda oran kademeli şekilde artmaya devam edecek. Tıp fakültesindeki eğitim, TUS'a hazırlanmada esas olacak. 3- Özellikle hasta çeşitliliğinin fazla ve eğitim kadrosunun güçlü olduğu kliniklerimizde TUS kontenjanları artırıldı. Böylece asistan nöbetlerinde rahatlama olacak. 4- Bakanlık kadrosuyla üniversitelere atanan asistanların mağduriyeti giderilecek. Kadro farklılığından kaynaklanan eşitsizlikler en kısa sürede kaldırılacak."