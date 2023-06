Soruları yazıp çizerek çözün

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ilk oturumu 1.2 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisinin katılımıyla pazar günü saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da yapılacak. Öğrencilerin yorum ve analiz yeteneklerinin ölçüldüğü sınavda ezber soruları yer almayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Peki hangi dersten ne tip sorular çıkması bekleniyor? Bu soruları çözerken nelere dikkat edilmesi gerekir? Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan her bir ders için öğrencilerin sınav başarısını artıracak ipuçlarını SABAH'a şöyle sıraladı:LGS'nin 20 soruluk Türkçe testinde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da dilbilgisi sorularından çok, okuma anlama becerisine dayanan sözcük, cümle ve paragrafta anlam kazanımlarına ağırlık verileceği bekleniyor. Öğrencilerin en çok zorlandıkları konu, paragrafta anlam konusudur. Paragraf sorularını doğru çözebilmek için öncelikle soru kökü iyi okunmalı, paragrafın konusundan hareket ederek anahtar kelimeler üzerinden metin çözümlemesi yapılmalıdır.Soruda istenileni tam olarak anladıktan sonra çözüm aşamasına geçmek gerekir. Bu noktada izlenmesi gereken yol, işlemleri yazılı olarak yapmaktır. Bilgileri yazmak odağın dağılmasının da önüne geçeceğinden işlemleri akıldan yapmak yerine kâğıt üzerinde yazarak görmek çözüme ulaşmayı kolaylaştıracaktır.Fen Bilimleri testi her yıl ayırt edici ve sonucu belirleyici sorular içermektedir. Soruların uzunluğu öğrencilerin gözünü korkutmamalı; uzun soruların çözüm için çok sayıda ipucu içerdiği unutulmamalıdır. Bu soruları çözerken verilen bilgilerin altını çizmek ya da kitapçıkta başka bir yere özetleyerek yazmak yararlı olacaktır.Her yıl birkaç soru ayırt edici özellikte ve bu anlamda sıralamayı belirleyici nitelikte olmaktadır. Genel olarak bu sorular doğru ve hızlı biçimde anlama ve kavramayı gerektiren uzun paragraf içeren sorular olduğu için daha fazla dikkat gerektiriyor. Bu soruların çözümünde sorunun zor olduğu önyargısı oluşturmadan dikkatli bir şekilde okumak ve verilen bilgileri doğru analiz etmek yeterli olacaktır.Bu derste öğrenciler soru içinde bilmedikleri herhangi bir kelime gördüğünde bütün sorunun o kelimeyle ilgili olduğunu düşünüyor. Böyle bir durumda sorular, panik yapmadan, paragraftaki diğer kavramların altı çizilerek, bu kavramların çözüme yönelik anahtar kelimeler olduğu unutulmadan çözülmelidir. Soruların çözümünde öncelikle soru kökleri dikkatlice okunmalı, soru kökünde yer alan "ulaşılamaz, çıkarılamaz, değildir" vb. olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir.Öğrencilerin okuma parçası ya da diyaloglarda geçen anlamını bilmedikleri kelimelere takılmadan bu kelimeleri anlamak için bağlamın içeriğine ve metnin bütününe dikkat etmeleri gerekiyor. İpucu veren kelimeler veya ifadeler, anlamın kavranmasına yardımcı olacaktır. Soru köklerinde yer alan olumsuz ifadeler her zaman büyük ya da koyu yazılmamış olacağından soru kökünü çok dikkatli okumak önemlidir.