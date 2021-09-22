Söz Eş Anlamlısı – Söz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Günlük konuşma ve yazma dillerinde kendimizi ifade etmemizde bizlerin yardımına koşan kelimelerin, tür ve anlamca aynı fakat yazılış olarak farklı olan kardeş sözcükleri bulunmaktadır. Birbirlerinin yedeği olarak da görülebilecek olan bu sözcükler, eğitim - öğretim kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilere ders olarak öğretilmesinin yanında okul, lise ve üniversite sınavlarında soru olarak da karşılarına çıkabilmektedir. Gündelik hayata bakacak olursak anlamdaş (eş anlamlı) sözcükler kullandığımız konuşma ve yazma dillerinde anlatıma çeşitlilik katmak ve benzer kelimeleri sıkça kullanmak gerektiğinde tekrara düşmemek konusunda hayat kurtaran niteliklere sahiptirler. Bunlara ek olarak okudukları makale, dergi, gazete, haber ve daha pek çok türde dijital ve basılı kaynakta "söz" kelimesine rastlayanlar ya da en basitinden bulmaca çözerken soru olarak denk gelenler, sözün eş anlamlısı olan sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek Söz eş anlamlısı nedir? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük verileriyle Söz eş anlamlısı nedir? sorusu yanıtları ve örnekli açıklamaları şöyle…

SÖZ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Söz kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı sözcükleri

Lakırtı

Kelam

Laf

Kavil

Güfte

Kelime

Sözcük

olarak belirtilmektedir.

Anlamlı ve kurallı bir Türkçe cümlede söz kelimesi yukarıda yer alan kelimeler yerine kullanılabilmektedir. Bu kullanım sonucunda cümlede hiçbir anlam veya tür farklılığı oluşmamaktadır.

SÖZ NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte söz kelimesinin isim türündeki anlamları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;

Anlam 1: Herhangi bir fikri - düşünceyi noksansız olarak tamamen anlatan sözcük dizileridir.

Anlam 2: Tek ya da daha fazla hecenin bir araya gelmesiyle oluşan anlamlı ses topluluğudur.

Anlam 3: Herhangi bir konuyu sözlü ya da yazılı olarak ifade etmek açıklamak anlamlarında kullanılmaktadır.

Buna örnek olarak Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserinde yer alan

"Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde."

ifadesi örnek olarak gösterilebilmektedir.

Anlam 4: Teyit edilmeyen, kesinliği olmayan haber veya söylentilere denilmektedir.

Buna örnek olarak;

Ortalıkta bir söz dolaşıyor.

İfadesi verilebilir.

Anlam 5: Bir kimsenin ya da kurumun icraatlarını - yapacaklarını kesin bir dille vadetmesi anlamında gelmektedir.

Buna örnek olarak;

O, sözünde duran bir adamdır.

ifadesi gösterilebilir.

Anlam 6: Müzik eserlerinde yer alan yazılı kısımlara verilen addır. Güfte kelimesiyle de kullanılabilmektedir.

Buna örnek olarak;

Şarkının sözleri çok anlamlı.

ifadesi verilebilmektedir.