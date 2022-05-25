Söz Sanatları Nedir? Türk Edebiyatında En Çok Kullanılan Edebi Sanatlar İsimleri Ve Örnekleri

Söz sanatları ile anlatımı güçlendirmek mümkündür. Anlatımda oldukça etkili olan bu söz sanatları anlatılmak istenileni düz anlamdan çıkarmak açısından büyük önem taşır. Bu nedenle de söz sanatları nedir sorusu oldukça merak edilir. Daha etkili bir anlatım için söz sanatlarını kullanmak büyük bir önem taşır. Türk Edebiyatında en çok kullanılan edebi sanatlar isimleri ve örnekleri sizler için yazımızda paylaştık.

Söz Sanatları

Söz sanatları anlatılmak istenileni düz bir kalıptan çıkararak daha etkili bir şekilde ifade etmek için kullanılırlar. Bu söz sanatları içerisinde mecaza dayalı, anlamaya da söze dayalı olarak üç farklı grupta incelenir. Mecaza dayalı olarak yapılan söz sanatlarında sözcük her zaman kendi anlamının dışında kullanılır. Bununla birlikte teşbih, kinaye ve teşhis gibi kavramlar mecaz anlatım içerisinde yer alır.

Anlamla ilgili olarak ise sözcükler kendi anlamında kullanılırlar. Bu söz sanatlarında sözcükler genel olarak birbirileri ile bağlantılı olarak kullanılırlar. Anlama dayalı olarak yapılan söz sanatları da birçok farklı şekilde yapılabilirler.

Söz Sanatları Nedir?

Sanatları içerisinde birçok farklı tür bulunur. Mecaz anlatım en çok kullanılanlar arasındadır. Bu sanatlar genel olarak anlatılmak istenileni daha etkili ve güzel bir şekilde anlatmak için kullanılırlar. Türk Edebiyatında da oldukça geniş bir yer tutarlar. Örnek vermek gerekir ise mecaza dayalı olanlar içerisinde şunlar yer alır:

Teşbih

İstiare

Mecazı Mürsel

Kinaye

Teşhis

İntak

Tariz

Gibi söz sanatları yer alır. Bununla birlikte anlama dayalı olanlar içerisinde ise Tevriye, Tenasüp, Hüsni Talil, Mübalağa, Nida, Tecahül Arif sanatları yer alır. Söze dayalı olan edebi sanatlar içerisindeyse Cinas, Aliterasyon sanatları yer almaktadır.

Edebi Sanatlar

Edebi sanatlar özellikle eski şiir akımlarında sıklıkla kullanılırdı. Bu akımların kullanılması sırasında belirli kurallar uygulamak gerekir. Farklı örneklerin bulunduğu edebi sanatlar anlamı güçlendirmede oldukça etkilidir. Bu bakımdan edebi bir şiir yazarken ya da eser üretirken bu sanatlar hala geçerliliğini korumaktadır.

Edebi Sanat Örnekleri

Edebi sanat örneklerini incelediğinizde birçok söz sanatının bir arada kullanıldığını da görebilirsiniz. Bu söz sanatlarına en basitinden örnek vermek gerekir ise şunları söylemek mümkündür:

Cennet kadar güzel bir ülke. (Teşbih sanatına bir örnektir.)

Şakaklarına kar mı yağdı. (İstiareye bir örnektir.)

Bülbülün aşkından gül de dile geldi. (Teşhis örneğidir.)

Semra kraliçeler gibi yaşıyordu. (Teşbih örneğidir.)

Gibi birçok farklı örnek verilebilir.

Türk Edebiyatında En Çok Kullanılan Edebi Sanatlar İsimleri ve Örnekleri

Türk Edebiyatında birçok farklı edebi sanat kullanılmaktadır. Her edebi sanatın kullanımında farklı kurallar yer alır. En çok kullanılanlar teşbih, mecaz anlatım, hüsni tahlill, teşbih-i beliğ gibi sanatlardır. Bir eserde tek bir söz sanatı olabileceği gibi birden fazla da olabilir.