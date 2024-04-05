“Sporda Vizyon” semineri

Seminerde; sporun gençlerin eğitim ve gelişimi üzerindeki etkileri, gençlere yönelik spor faaliyetlerinin teşviki, altyapı ve tesislerin geliştirilmesi, sporun yaygınlaştırılması, spor etkinliklerinin uluslararası alanda tanıtılması ve KKTC'nin spor turizmi potansiyelinin artırılması gibi konular ele alındı. Etkinliğin ardından YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu tarafından katılımcı federasyon başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

Doç. Dr. Hakan Atamtürk, "Sporda Vizyon etkinliğimizle, ülke sporuna önemli katkıları olan fedarasyonlarımızın başkanlarını bir araya getirerek sahip oldukları vizyonları vurgulamak ve spor yapma kültürünü güçlendirmeyi amaçladık. Umuyorum ki bu seminer, spor vizyonunu genişletmek ve toplumda spor yapma kültürünü güçlendirmek adına önemli bir adım olacak" dedi.

Düzenlenen seminerde bir araya gelen federasyon başkanları, ambargolara rağmen genç sporcular yetiştirmeye devam ettiklerini belirterek sporun ülke tanıtımı için de büyük bir önemi olduğunu vurguladı. Jimnastiğin son dönemde yoğun bir talep aldığını ve başarı oranın da güçlü bir ivmeye sahip olduğunu vurgulayan KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, "Kısa süre içerisinde 150 çocuktan 6 bin çocuğa, beş antrenörden 180 antrenöre, 20 hakeme ulaştık" diye konuştu.

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ise basketbolun eski dönemlere kıyasla önemli bir düşüş yaşadığını ve bu durumu düzeltmek için gereken tüm çabayı gösterdiklerini söyledi.

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz de özellikle son sekiz yıl içinde önemli bir gelişme kaydederek birçok sporcu kazandıklarını vurguladı. Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise sporculuk dönemindeki sorumlulukların hala devam ettiğini belirterek "Artık bireysel değil, birçok çocuk ve gençle birlikte yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta da, onları en iyiye ulaşmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz" şeklinde konuştu.