Şu An Nasıl Yazılır? TDK Şuan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Şu an kelimesinin yazımı ile ilgili bazı sınavlarda da farklı soru türleri ile karşılaşırsınız. Şu an nasıl yazılır sorusunun cevabı bilindiğinde bu sorulara cevap vermek de çok kolay olacaktır. Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili TDK sözlüğü başucu kaynağıdır. TDK sözlüğü, kelimelerin anlamı kadar doğru yazımı konusunda da sizlere yol gösterecektir. TDK şuan doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Şu An Nasıl Yazılır?

Şu an, şimdiki zamanı, mevcut olan zamanı ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Kelime, konuşma dilinde olduğu kadar yazışma dilinde de sıklıkla karşınıza çıkar. Kelimenin kullanımı konuşma dili için çok önemli olmasa da yazışma dilinde dilbilgisi kuralları çok önemlidir. Bu kapsamda TDK sözlüğünden istifade edilmelidir. TDK sözlüğünde kelimenin doğru kullanımının "şu an" şeklinde olduğu dikkat çeker. Yani kelimenin "şuan" şeklinde kullanımı yanlıştır.

Şu an – doğru kullanım

Şuan – yanlış kullanım

TDK Şuan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğü, dilimizde kullanılan kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusunda da sizlere yol gösterecektir. Şu an kelimesinin kullanımının da ayrı olması gerektiği, bu kaynaktan yola çıkılarak belirlenmiştir. Kelimenin doğru kullanımı ile ilgili cümle yapılarını aşağıdaki örnek cümlelerden inceleyebilirsiniz.