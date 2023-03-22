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Giriş Tarihi: 22.3.2023 10:04 Son Güncelleme: 22.3.2023 10:04

Şu An Nasıl Yazılır? TDK Şuan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçe zengin bir dil olmasından kaynaklı olarak çok sayıda kelimeyi bünyesinde barındıran bir yapıya sahiptir. Dilimizin zengin olmasının yanında bazı kelimelerin yazımı konusunda da bir kısım tereddütler söz konusu olabilir. Şu an kelimesi de bu sözcüklerden biridir. Kelimenin ayrı ya da bitişik yazımı ile ilgili tereddüt yaşanabilir. TDK şuan doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunu sizler için araştırdık.

Şu An Nasıl Yazılır? TDK Şuan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Şu an kelimesinin yazımı ile ilgili bazı sınavlarda da farklı soru türleri ile karşılaşırsınız. Şu an nasıl yazılır sorusunun cevabı bilindiğinde bu sorulara cevap vermek de çok kolay olacaktır. Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili TDK sözlüğü başucu kaynağıdır. TDK sözlüğü, kelimelerin anlamı kadar doğru yazımı konusunda da sizlere yol gösterecektir. TDK şuan doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Şu An Nasıl Yazılır?

Şu an, şimdiki zamanı, mevcut olan zamanı ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Kelime, konuşma dilinde olduğu kadar yazışma dilinde de sıklıkla karşınıza çıkar. Kelimenin kullanımı konuşma dili için çok önemli olmasa da yazışma dilinde dilbilgisi kuralları çok önemlidir. Bu kapsamda TDK sözlüğünden istifade edilmelidir. TDK sözlüğünde kelimenin doğru kullanımının "şu an" şeklinde olduğu dikkat çeker. Yani kelimenin "şuan" şeklinde kullanımı yanlıştır.

  • Şu an – doğru kullanım
  • Şuan – yanlış kullanım

TDK Şuan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK sözlüğü, dilimizde kullanılan kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusunda da sizlere yol gösterecektir. Şu an kelimesinin kullanımının da ayrı olması gerektiği, bu kaynaktan yola çıkılarak belirlenmiştir. Kelimenin doğru kullanımı ile ilgili cümle yapılarını aşağıdaki örnek cümlelerden inceleyebilirsiniz.

  • Şu an maddi durumun kötü olsa da bir zamanlar çok param vardı.
  • Şu an ders çalışmazsan ilerleyen dönemde çok sorun yaşarsın.

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Şu An Nasıl Yazılır? TDK Şuan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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