Sürpriz Nasıl Yazılır? TDK Doğru Yazılışı Sürpriz Mi?

Türkçede yazım kuralları özellikle makale gibi yazılarda çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Sınavlarda öğrencilerin karşılaştığı sorularda da yazım yanlışları ile ilgili çok sık hata yapılır. Kelimenin okunuşuyla yazılışını birbirine karıştıran kişiler, doğru yazımı konusunda araştırmada bulunurlar. Yazım hatası yapılan kelimeler arasında sürpriz kelimesi de vardır. Sürpriz nasıl yazılır sorusu çok sık araştırılmıştır. Dilimize İngilizceden geçen sürpriz kelimesi günlük hayatta da çok sık kullanılan kelimelerin başında yer alır. Sürpriz kişinin beklemediği bir anda gerçekleşen çoğunlukla sevindirici olaylardır. Bu kelimenin doğru yazılışını merak eden kişiler, TDK'ye başvurmuştur. Peki TDK sürpriz doğru yazılışı sürpriz mi birleşik mi ayrı mı? Bu sorulara dair merak edilenlere yazımızın devamında yer verdik.

Sürpriz Nasıl Yazılır?

Sürpriz kelimesi günlük hayatta çok sık kullandığımız, dilimize İngilizceden geçen bir kelimedir. Bu kelimeyle ilgili pek çok hatalar yapılabilir. Bu nedenle sürpriz nasıl yazılır sorusu internette araştırılmıştır. Pek çok yerde kullanılan sürpriz kelimesinin yazılışı ile okunuşu birbirinden farklıdır. Bu ifadenin doğru yazılışı sürpriz şeklinde olacaktır.

TDK Sürpriz Doğru Yazılışı

Sürpriz kelimesinin yazılışı çoğu zaman karıştırılmıştır. Bunun nedeni ise, 'r've 'p' harflerinin aynı hecede kullanılmasıdır. TDK sürpriz kelimesinin nasıl yazıldığını araştıran kişiler için kelimenin doğru ve yanlış yazılış şekli şu şekildedir;

Sürpriz (Doğru)

Süpriz (Yanlış)

Sürpriz Cümlede Kullanımı

Yazım yazılışı konusunda en sık hata yapılan kelimelerin başında sürpriz vardır. Sürpiz kelimesinin nasıl yazıldığı ile ilgili araştırma yapan kişiler, cümledeki kullanımlarına da bakacaktır. Bu ifadenin kullanım şekilleri ise şöyledir;

Bugün sürpriz bir hediye aldım. (Doğru Kullanım)

Ona güzel bir süpriz yapacağım. (Yanlış Kullanım)