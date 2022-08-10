Tam teşekküllü devlet okulu eğitime başlıyor

Yakın Doğu Oluşumu'nun yatırımını tamamladığı tam teşekküllü 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla düzenlenecek törenle Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edilecek olan okul, yeni eğitim döneminde öğrencileri ile buluşacak.

6 İLÇEYE 6 DEVLET OKULU

Her biri, tam teşekküllü ve 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının ilki, Lefkoşa'da Eylül 2021'de eğitime başladı. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ise Yakın Doğu Oluşumu tarafından eğitime hazır hale getirilerek Kasım 2021'de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 19 Ağustos'ta teslim edilecek olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa'nın ardından Girne, Güzelyurt ve Lefke'de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile birlikte, Yakın Doğu Oluşumu'nun "6 ilçeye 6 devlet ilkokulu" projesi devam edecek.

20 AYDA 3 OKUL

Yakın Doğu Oluşumu olarak, KKTC'nin 6 ilçesine 6 devlet ilkokulu kazandırma kararını Günsel Aile Kurulu'nda Aralık 2020'de aldıklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Sadece 20 ayda, planladığımız okullardan üçüncüsünü eğitime hazır hale getirmenin gururunu yaşıyoruz. Lefkoşa ve İskele'nin ardından Gazimağusamızda yapımını tamamladığımız tam teşekküllü 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa'yı 19 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz" dedi.