Tarihi ekmek fırınına yeşil dokunuş

İstanbul
'da bir lise, 109 yıllık ekmek fırınını çevre dostu binaya dönüştürdü. İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi, 1913 yılında inşa edilen fırın binasını LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) sertifikası kriterlerine göre restore etti. Restorasyon projesi kapsamında, mimari bütünlüğün korunmasına ve orijinal yapı malzemelerinin kullanılmasına özen gösterilirken, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için düşük enerji tüketimine odaklanıldı. 2 kat ve bodrumdan oluşan toplam 242 metrekarelik yapı, artık hem lisenin iletişim departmanının çalışma alanı olarak kullanılıyor hem de robotik, kodlama, maker lab ve aşçılık kulüplerinin faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.
ATIL DURUMDAYDI
Lisenin müdürü Paul Georges
, "1919'dan 1950'li yılların sonuna kadar okulda bin kişinin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere aktif olarak kullanılan, daha sonra depoya dönüştürülerek kendi haline bırakılan ekmek fırınının yenilenmesi uzun zamandır düşünülüyordu. 2018 yılında inşaat ruhsatını aldık. Planlama, izin ve bütçe için bir süre bekledikten sonra bu proje için harekete geçtik" dedi. Doğa bilimleri merkezi ve sürdürülebilir kalkınma koordinatörü Ahmet Birsel
de restorasyon sürecinde binanın mimari bütünlüğünün korunmasına özen gösterdiklerini belirterek, "Tadilat sürecinde, yapının 'yeşil bina' olarak tescillenmesinde esas kabul edilen LEED sertifikasının tüm kıstaslarına uygun davrandık. Binanın, olabildiğince düşük enerji tüketmesini amaçladık" diye konuştu.