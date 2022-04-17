Tatil sonrası düzen bozulabilir, sabırlı olun

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi. 18 milyondan fazla öğrenci bugün ders başı yapacak. Öğrenciler 17 Haziran'a kadar okula gidecek. 3 aylık yaz tatili de bu tarihte başlayacak. 9 günlük ara tatil sonrası güzel havalarla birlikte öğrencilerin okula dönüşte zorluk yaşayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, okul açıldıktan sonraki ilk haftanın çocukların eski düzene dönmeleri açısından alışma süreci olarak geçtiğini belirterek, "Tatil sonrası okulun başlaması ile birlikte uyku, beslenme, ders çalışma ve oyuna ayrılan zaman konusunda bazı düzensizlikler yaşanabilir. Bu konuda veliler çocuklarına karşı sabırlı, anlayışlı yaklaşmalı ve zaman vermeli" dedi. Oğuzkaan Koleji Psikolojik Danışman ve Rehberlik uzmanı Canan Arslan, velilere şu önerilerde bulundu:Nisan ayı ile beraber ısınan havalarda çocuklar tatilde dışarıda da zaman geçirmeye başladı. Annebabalar bu taleplerin çok doğal olduğunu bilerek hareket etmeli, oyun ve hobileri için yeterli zaman ayırmaları konusunda çocuklara destek olmalıdır. Tüm bu planlamada en önemli kısım okul saatleri gözetilerek uyku düzenlerinin yeniden oluşturulmasının sağlanması olacaktır. Uyku, sadece büyüme için değil aynı zamanda öğrenilen bilgilerin kalıcılığının sağlanması için en önemli etkendir.Sınav sürecinde olan öğrencilerin de sınava az bir süre kalmasından dolayı kaygılarının artacağı bilinerek onları rahatlatmaya yönelik iletişim kurulmalı ve kalan sürenin sınav açısından ne kadar değerli olduğu açıklanmalıdır. Doğru iletişimi kuruyor olmak, öğrenciyi duygusal olarak rahatlatacaktır ve anlaşılıyor olduğunu ona hissettirecektir.Okula dönüş konusunda zorluk yaşayan çocukların ebeveynlerinin kararlı ve net ifadeler kullanıyor olmaları ve kendi aralarında da tutarlı olmaları en büyük faydayı sağlayacaktır. Bu konularda zorluk çeken veliler öncelikle okullarındaki rehberlik servisi ile iletişime geçerek psikolojik danışmandan destek almalıdırlar.