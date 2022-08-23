Tek yumurta ikizlerinin YKS başarısı

İstanbul Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde yaşayan 2004 doğumlu olan Serhat Asker ve Serdar Asker tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. Birbirlerinin mutlulukları ile mutlu olan, hüzünleri ile hüzünlenen ikizler zaman zaman farkında olmadan aynı kelimeleri bile konuşuyor. İkizler bu yıl ise YKS sınavından aynı puanı alarak aynı üniversiteye yerleşti.

"SINAVLARA GİRERERKEN BİZİ AYNI SALONA ALMIYORLARDI"

Konuya ilişkin konuşan Serdar ve Serhat Asker, "Üniversite sınavına kadar çok sıkıntı yaşadık ilk başta biz askeri üniversiteye başvuru yapmıştık bizi sınava almadılar birbirimize çok benzediğimiz için. Bizim TC kimlik numaralarımız da birbirine çok benzediği için böyle bir problem yaşadık. Okul sınavlarında dahi böyle sorunlar yaşıyorduk." şeklinde konuştu.

"KİM DAHA İYİ YAPACAK DİYE İDDAYA GİRDİLER AYNI PUANI ALDILAR

İkiz kardeşler, "Üniversite sınavına beraber çalıştık hep aynı tür soruları çözdük aynı kaynaklardan faydalandık ve bu sınava girerken herkesin aklında tek soru vardı 'kim daha iyi yapacak?' Birbirimizle iddiaya girerek sınava girdik. Hocalarımız da bize ikinizin puanları farklı olur, biriniz çok düşük biriniz çok yüksek alacaksınız diyorlardı. Sınavlar açıklandı bir baktık netlerimiz aynı, puanlar aynı ve sıralama da aynı. Biz bu sefer üniversite tercihi yaptık ve aynı üniversiteyi kazandık ve aynı şehre gideceğiz aynı bölümde okuyacağız ve aynı evde kalacağız. Bu yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandılar.