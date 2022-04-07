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Giriş Tarihi: 7.4.2022 13:38 Son Güncelleme: 7.4.2022 13:38

Telsizi Kim İcat Etti? Telsiz Ne Zaman Ve Nasıl İcat Edildi?

Telsizi Kim İcat Etti? Telsiz Ne Zaman Ve Nasıl İcat Edildi?

Hayatın var oluşundan bu yana insan hayatını kolaylaştıran ve yaşam standartlarını yükselten binlerce icat gerçekleşmiştir. Bazı icatlar ömrünü doldurup tedavülden kalkarken bazıları ise hala günümüzde birçok işimiz için kullandığımız araçlardır. Günümüzde hala işlevini koruyan ve kullanıma devam edilen iletişim araçlarından birisi de telsizdir. Telsizi kim icat etti? Telsiz ne zaman icat edildi? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Telsiz, dünya genelinde kablosuz iletişim ağı aletlerinin atasıdır diyebiliriz. Alıcı verici yöntemi ile tıpkı radyo gibi istasyona bağlı çalışan telsiz 19. Yüzyılın sonlarında gerçekleşen önemli buluşlarındandır. Günümüzde hala kullanımına devam edilen telsiz teknoloji sayesinde sadece kolluk kuvvetleri tarafından değil birçok alanda kullanılan bir alettir. Peki, telsiz ne zaman ve nasıl icat edildi? Bu soruların yanıtını telsizin icadı hakkında hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Telsizi Kim İcat Etti?

Telsiz, aynı zamansa radyonun da mucidi olan Guglielmo Marconi tarafından icat edilmiştir. O dönemler İtalya'da bulunan Marconi bir yıl kadar süren yoğun bir çalışma ile, bir yılın sonunda ilk başarılı telsiz bağlantısını gerçekleştirmiştir.

Telsiz Ne Zaman Ve Nasıl İcat Edildi?

Radyoyu icat eden Guglielmo Marconi 1894 yılında ilk telsiz deneylerine başlamıştır, bir yıl dolmadan deneylerini başarılı olarak tamamlayıp telsiz çalışmalarını halkla paylaşan Marconi telsiz buluşunu İtalya Posta ve Telgraf Bakanlığına sunmuş ancak ret cevabı ile geri çevrilmiştir. Bu olayların akabinde İngiltere'ye göç etmiş ama telsiz örneği gümrük muhafaza memurları tarafından casusluk aleti sanılıp imha edilmiştir.

Marconi 1986 yılının Aralık ayında Londra'da ilk telsiz tanıtımını hayata geçirmiş ve bir sonraki yıl "Wireless Telegraph And Signal Co. Ltd" isimli, telsiz, telsiz istasyonu ve radyo malzemeleri üreten şirketi kurarak dünya piyasasına açılmıştır.

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Telsizi Kim İcat Etti? Telsiz Ne Zaman Ve Nasıl İcat Edildi?
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