Tıpta yapay zekâ fark yarattı

Teknoloji hayatın her alanında olduğu gibi tıpta da etkili. Yaşanan teknolojik gelişmeler, sağlıkta da yeni uygulamaları beraberinde getiriyor. Son yıllarda gündemden düşmeyen yapay zekânın etkisi de sağlıkta oldukça hissediliyor. Sağlıkta yapay zekâyı değerlendiren İstinye Üniversitesi (İSÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Levent Korkmaz, "Yapay zekâ teknolojileri, asistan olarak bir radyoloji uzmanına rapor okunma sürelerinin kısalması ve hatalı teşhislerin önüne geçilmesi gibi çok önemli destekler sunuyor" dedi.Yapay zekânın tıbbî teşhis ve tedavi süreçlerinde nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgi veren Korkmaz, şunları söyledi: "Yapay zekâ hastalıkların çoğunda kullanılabiliyor. Günümüzde klinik yazı, parametrik formattaki bilginin analizinden, resim formatındaki radyolojik görüntülerin analizine kadar çeşitli tıbbi alanlarda kullanılabiliyor. Örneğin, dünyada akciğer grafisinde bir lezyonun varlığını tespit eden onlarca yapay zekâ algoritması geliştirildi. Radyoloji alanında MR görüntüleme, tomografi görüntülerinde ya da direkt grafilerde yapay zekâ teknolojilerinden faydalanılıyor. Görüntüleme haricinde hastanın diğer klinik verilerinden, ne zaman kontrol için gelmesi gerektiğini tespit eden algoritmalar da geliştirildi. Kanser hastalarına uygulanacak tedavi ile ilişkili yan etki risklerinin önceden belirlenerek hekime bildirilmesi, ilaçların verebileceği çeşitli toksisitelerin ve yan etkilerin önceden tahmin edilmesi gibi birçok amaçla yapay zekâ algoritmaları çalıştırıldı"Beyin MR'larının eğitildiği yapay zekâ modellerinin radyoloji uzmanlarıyla yarışır halde olduklarını ifade eden Korkmaz "Hatta bazı yapay zekâ algoritmalarının bir radyoloji uzmanından bile daha iyi analizler yapabildiğini gösteren bilimsel araştırmalar da yapıldı. Dolayısıyla bazı konularda yapay zekâların oldukça yeterli ve yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.