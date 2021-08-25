TSE’den okul alışverişi yapacak velilere uyarı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci ve velilere, okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin uyarılarda bulundu.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemelerinin satışa sunulduğunu belirten Şahin, reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünlerinin satıldığını hatırlattı.

Şahin, söz konusu ürünlerden bir kısmının markasız ya da üretim yeri belirsiz olmaları nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulduğuna dikkati çekerek, çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirdiğini bildirdi.

Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünlerin kullanıcılar için başta hijyen kaynaklı olmak üzere sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşıdığına işaret eden Şahin, velilerin bu risklere karşı okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak etkili yöntemlerin olduğunu kaydetti.

Şahin, bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediğinin, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediğinin ancak laboratuvar ortamında yapılan testlerle tespit edilebileceğini ifade ederek, velileri özellikle TSE markalı ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.

"OKUL ALIŞVERİŞLERİNDE VE OYUNCAKLARDA 'CE' İŞARETİ ARANMALI"

Şahin, :"Bir ürünün üzerinde TSE markası bulunması, bu ürünün üretim yerinde tetkikler yapıldığını, ürünün TSE laboratuvarlarında test ve muayenelerden geçtiğini göstermektedir. Tüm tetkikler sonunda standarda uygunluğu tespit edilen ürünler TSE markası kullanmaya hak kazanmaktadır. Dolayısıyla TSE markası, hem ürünlerin ilgili standarda uygunluğunun hem de sağlıklı, güvenli ve kaliteli olduğunun tescili anlamına gelmektedir. Tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda araması gereken bir başka marka ise CE işaretidir. CE işareti, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı sağlayabilmek adına belirli mallarda bulunması zorunlu olan bir işarettir."



Okulların açılmasına günler kala kızına okul çantası almak için Mercan Uzunçarşı Caddesi üzerinde alış veriş yapan Banu Öztürk, "Pandemi nedeniyle Alışveriş merkezlerinde çantalar 250'den başlayan fiyatla satılıyor. Üç çocuğum var üç çanta alsam 750 TL olacak. Fiyatlar çok artmış Hem fiyatına hem de kalitesine dikkat ederek Mercan'a gelerek 100-125 TL'lik çantalardan alıyorum. Çocuklara zararı olmasın diye kalitesine de dikkat ediyorum. Ailelerin de alışverişlerinde maddiyattan çok kaliteli ürünleri almalarını tavsiye ediyorum" dedi.



OKUL ÇANTASI MAGZADA 250 TL MERCANDA 125 TL



Okul malzemeleri satan esnaf Osman Aydın ise Pandemi nedeniyle insanların geçen yıl çanta ve malzemeleri aldığını okulların açılmaması nedeniyle malzemelerinin bulunduğunu o yüzden esnafın işleri nin yüzde 70 düştüğünü belirterek, "Pandemiden dolayı alışverişte canlılık yok. Pandemiden dolayı çocuklar geçen yıl okula gitmediği ve çantaları yeni olduğu için işlerimiz %75 oranında düştü. Pandemiden dolayı istihdam desteğine başvurduk 2 kere red cevabı aldık. Nedeni ise belirli yıllık ciromuzun uygun olmaması gösterildi"



PANDEMİ NEDENİYLE ÖĞRENCİLER ÇANTALARINI KULLANAMADI MÜŞTERİ YÜZDE 75 DÜŞTÜ



Aydın, "Pandemi'nin sona ermesi umudu ile gelecek yıldan umutluyuz. İnşallah gelecek yıl korona illetinden kurtuluruzda öğrenciler malzemeleri kullanır bizim de satışlarımız artar. Okulun açılmasını bekleyenler birde vakaların artmasından dolayı tekrar kapanabilir endişesi ile bekleyişini sürdürüyor" dedi.