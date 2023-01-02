Tunceli’de “Matematik Seferberliği”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TÜBİTAK ve üniversiteler işbirliğinde Matematik dersinin öğrenimini kolaylaştırmak ve sevdirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Tunceli'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Seferberlik kapsamında, 2022 yılında Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan tarafından ildeki 24 okul öncesi öğretmenine "Oyun ile Matematik" konulu seminer verildi.

Aynı yıl merkez ilçede görev yapan matematik öğretmenlerine yönelik 4 gün süren ve matematik dersinde kullanılabilecek ''WEB 2.0 Araçları'' konusunda da eğitim verildi.

Seferberliği 2023 yılında da devam ettiren Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ildeki matematik öğretmenlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Bekdemir, Doç. Dr. Fatih Baş, Araştırma Görevlisi Dr. Adem Kenan, Araştırma Görevlisi Üzeyir Yeniçeri ile buluşturdu.

Tunceli Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 2 gün sürecek ve atölye uygulamalarının da yer aldığı seminerin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Bakanlığımız tarafından başlatılan matematik seferliği ile öğrencileri sadece sınava değil hayata hazırlamayı ilke edindiğimiz eğitim öğretim faaliyetlerimizde öğretmenlerimiz için düzenlenen bu tarz seminerleri oldukça önemsiyor, bu seminerlerin faydasına da fazlasıyla inanıyorum. Bilgilerimizi yenilediğimiz, yeni yöntem ve teknikler öğrenip beyin fırtınaları yapabildiğimiz her türlü eğitimin öğretmenlerimizin mesleki başarısını artıracağı konusunda hepimiz hemfikiriz sanıyorum. Bunun da öğrencilerimizin akademik ve sosyal becerilerine olumlu yansıyacağı hepimizin bildiği bir gerçek" dedi.

Öğrencilerde matematik konusunda bazı olumsuz düşüncelerin mevcut olduğunu söyleyen Ekmekci, "Hepimiz şu soruyu sormuş, soran öğrencilerle de karşılaşmışızdır. "Tüm bunlar günlük hayatta ne işime yarayacak?" Öğrencilerimize bu sorunun yanıtını verememek, matematiği günlük yaşam becerilerine uyarlayarak öğretememek ne yazık ki matematik konusundaki olumsuz düşünceleri artırıyor. Düzenlediğimiz bu seminerler ile öğrencilerimize matematiği küçük yaştan itibaren sevdirip bu dersle ilgili tüm olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ilimize gelerek atölye uygulamaları yapacak olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi hocalarıma teşekkür ediyor, seminer sürecinin verimli geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.