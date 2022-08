Türk dünyasına açılan kapı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Üniversite gerek Sıfır Atık çalışmaları gerekse UNİ- KOP Enerji Evi ile yeşile değer vererek gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevreci sistem armağan ediyor. Hali hazırda sürdürülen Sıfır Atık çalışmalarıyla Üniversitemiz, diğer birçok kuruma örnek olmuş ve bu kurumlarda, akademisyenlerimiz tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile toplumsal fayda sağlamak adına bilgi paylaşımında bulunmuştur.Öğrencilerini çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve birikimle donatan Üniversitemiz bunun yanında sektörün değerli temsilcileriyle yaptığı ikili iş birliği anlaşmalarıyla da öğrencilerine staj imkanı sağlıyor ve kendilerini hayata hazırlıyor.Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi çağın gerektirdiği teknolojiyi barındıran, Silisyum Saflaştırma Laboratuvarında, Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde ve Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen çalışmalar ile güneş enerjisi ve teknolojisi, silisyum saflaştırma, yakıt hücresi üretimi gibi günümüzde önemli yer tutan ve gelecekte de aynı şekilde etkili olacağı öngörülen alanlarda araştırma projeleri yürütüyor.Üniversitemiz kampüs içinde ve dışında bulunan 11 bin kişiyi ağırlayabilen yurtlar ile barınma sorunu olmayan Üniversite olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca öğrencilerimiz yurtların yakınında bulunan Kampüs Çarşı'da da sosyal anlamdaki birçok hizmeti alabiliyorlar.Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'in adını taşıyan Üniversitemiz, son teknolojiyle donatılmış Araştırma Merkezlerinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları, sürdürülebilir yeşil enerji konusundaki akademik faaliyetleri ve Sıfır Atık bilincinin yerleşmesi için üstlendiği öncü rol ile hem bölgeye hem de ülkemize toplumsal fayda sağlama çabası içindedir. Genç ve dinamik akademik kadromuz, Üniversitemizin gelişimi için ortak amaçlara yönelmiş idari kadromuz ve öğrenci dostu ve güvenli Şehrimiz ile Üniversitemizde öğrencilerimize, kaliteli ve nitelikli bir eğitim sunuyoruz. Barınma sorununun olmadığı Üniversitemizde ulusal ve uluslararası ölçekteki sergi, konser ve kongreleri de kapsayan sosyal ve kültürel etkinlikler ve ünlü isimlerin yer aldığı Bahar Şenlikleri ile öğrencilerimize önemli bir sosyal gelişim imkanı da sunuluyor. Tüm bu olanakların yer aldığı ve her geçen gün gelişimini hızlandıran Üniversitemizde buluşmak üzere, sağlıkla kalın. Prof. Dr. Hasan USLU Rektör14 Fakülte: Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi.4 Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1 Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulu.6 Meslek Yüksekokulu: Bor Meslek Yüksekokulu, Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ulukışla Meslek Yüksekokulu, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu.1 Konservatuvar: Türk Musikisi Devlet KonservatuvarıKurum Adı: Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiKuruluş Tarihi: 11 Temmuz 1992Bulunduğu İl: NiğdeÖğrenci Sayısı: 22.881Uluslararası Öğrenci Sayısı: 53 farklı ülkeden 715 uluslarararası öğrenciAkademik Personel Sayısı:1057Burs Olanakları: Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizde, her lisans öğrencisine başarı endeksli karşılıksız burs veriliyor. Ayrıca öğrencilerimiz, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs ve kredi imkanlarından da faydalanabilmektedir. Üniversitemizde ayrıca Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız bünyesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kısmi zamanlı çalışma imkanı da sunuluyor.