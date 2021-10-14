Türk üniversitesi dünyadaki ilk 250 üniversite arasında

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "2022 Dünya Üniversite Sıralaması"nda Yakın Doğu Üniversitesi mühendislik ve bilgisayar bilimleri alanında dünya üniversiteleri arasında 201-250 bandında yer alarak Türkiye ve Kıbrıs üniversiteleri arasında da birinci sırada yer aldı. "Bilgisayar Bilimleri" alanında dünyada ilk 250 üniversite arasına giren tek Türk üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda bu alanda genel sıralamaya giren tek KKTC üniversitesi oldu.

"SİSTEMLİ BİR STRATEJİNİN ÜRÜNÜDÜR"

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Yakın Doğu Üniversitesi olarak ulaştığımız bu başarı, sistemli bir stratejinin ve vizyonun ürünüdür. Yürüttükleri bilimsel proje, araştırma ve yayınlarla bu başarıda büyük bir payı olan ve üretken bir şekilde bilimsel çalışmalarına devam eden tüm bilim insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.